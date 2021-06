Paraenses discutem o poder das redes sociais e como isso afeta a TV

Com a popularização da internet, principalmente das redes sociais, a forma de produzir e consumir conteúdo mudou. Há, ainda, aqueles que acreditem que a TV teria que se aposentar com o uso das novas tecnologias. Mas o que poderia ser um fim, acabou tornando-se uma renovação.

A TV e a internet podem andar juntas e têm uma grande influência sobre o público. E é justamente sobre esse assunto que o canal “Marketing do Empreendedor” vai discutir em uma live que será realizada no próximo sábado (19), às 11h.

O projeto desenvolvido por três jovens empreendedores paraenses tem como objetivo desenvolver empreendedores no marketing digital de uma forma descomplicada, a partir das mais diversas plataformas virtuais.

A live será realizada gratuitamente pelo YouTube e vai contar com a participação de convidados especiais, como a professora doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, além de cientista política e ex-BBB, Mara Telles.

O bate-papo também terá a participação do professor de psicologia social da Universidade Federal do Pará, André Diniz. O profissional é um amante dos estudos psicossociais e sociológicos, e vai trazer uma série de reflexões importantes a partir de diversos temas abordados sobre o “Big Brother Brasil”.

“Acompanhei algumas edições do BBB quando era adolescente, e voltei a acompanhá-lo há dois, em função da repercussão social e política que ele tem gerado na sociedade brasileira. Além de me divertir “espiando” a vida alheia, busco entender como as interações sociais se desenvolvem em contextos de confinamento. Tenho usado o programa em minhas aulas para ilustrar e exemplificar fenômenos que pesquiso, como identidade, preconceito e discriminação, influência social, relações de gênero, entre outros”, conta André.

A live é a primeira de um projeto de encontros que pretendem discutir a comunicação a partir de vários ângulos diferentes. Para acompanhar tudo, é só se inscrever no canal no Youtube e acompanhar o Marketing do Empreendedor nas redes sociais.