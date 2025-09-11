Capa Jornal Amazônia
Pará vai receber cinco novos campi do IFPA

Os municípios de Barcarena, Alenquer, Redenção, Viseu e Tailândia serão contemplados com a instituição de ensino

Bruna Lima
fonte

O ministro também destacou a importância de oferecer condições concretas para que os estudantes possam transformar a formação técnica em oportunidade real de geração de emprego e renda. (Ascom IFPA)

O ministro da Educação, Camilo Santana, em passagem por Belém anunciou a criação de cinco novos campi no Pará. Os municípios de Barcarena, Alenquer, Redenção, Viseu e Tailândia serão contemplados com a instituição de ensino. Ele também anunciou investimentos na instituição, além da entrega de certificados a 60 concluintes de cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nas áreas de Aquicultura e Cooperativismo.

“Hoje estamos investindo cerca de R$ 180 milhões no Instituto Federal do Pará, não só em expansão, mas também para concluir obras paradas. O presidente Lula determinou que todas essas obras inacabadas fossem retomadas, e esse é um compromisso que estamos cumprindo. O IFPA terá cinco novos campi, incluindo Alenquer, e estamos trabalhando para garantir a presença da rede federal em mais municípios paraenses”, afirmou Camilo Santana.

Com os novos campi de: Alenquer, Barcarena, Redenção, Viseu e Tailândia, o IFPA vai atender mais de 120 municípios dos 144 que existem no Pará. "Isso nos torna a instituição mais capilarizada desse Estado. É, sem dúvida alguma, a instituição que chega e entrega resultado na educação e formação da população e que contribui para o desenvolvimento da região", destaca Ana Paula Palheta, Reitora do Instituto Federal Do Pará.

O ministro também destacou a importância de oferecer condições concretas para que os estudantes possam transformar a formação técnica em oportunidade real de geração de emprego e renda. Ele anunciou que o MEC irá articular com o Ministério da Fazenda a criação de uma linha de microcrédito voltada para egressos dos cursos técnicos.

“A ideia é que os alunos possam sair dos cursos já com acesso a crédito subsidiado, seja para começar ou ampliar seus negócios. Vamos trabalhar com o ministro Fernando Haddad e a equipe do governo para viabilizar isso”, afirmou Santana.

