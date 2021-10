Pará tem 598.415 casos de covid e 16.745 óbitos causados pela doença

A Secretaria de Estado de Saúde Pública confirmou mais dois novos casos de covid-19 e um óbito da doença cadastrados, neste sábado (30), e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 12 casos e um óbito registrados em dias anteriores. Agora são 598.415 casos e 16.745 óbitos no Pará. E o total de recuperados é de 560.551. Nos últimos sete dias, houve a morte de uma idosa, de 83 anos, em Altamira. E a morte registrada em períodos anteriores também foi de uma idosa, de 81 anos, mas em Anapu.

A Sespa divulgou ainda os casos de covid por região. Os casos cadastrados neste sábado, e que ocorreram nos últimos sete dias, foram dois: um no Baixo Amazonas e um no Tapajós. Os casos cadastrados neste sábado e que ocorreram em períodos anteriores foram 11 Baixo Amazonas e um em Carajás. Ainda segundo a Sespa, o único óbito cadastrado neste sábado e que ocorreu nos últimos sete dias foi no Xingu. E o óbito cadastrado neste sábado, e que ocorreu em períodos anteriores, também ocorreu no Xingu.

A Sespa divulgou, ainda, os leitos exclusivos para covid- 19 (somente aqueles sob gestão do governo do Estado).

Clínico. Total: 227. Disponível: 170. Reservado: 6. Aguardando liberação da unidade hospitalar: 3. Ocupado: 57. Taxa de ocupação: 25,11%.

UTI Adulto. Total: 210. Disponível: 142. Reservado: 3. Aguardando liberação da unidade hospitalar: 0. Ocupado 68: Taxa de ocupação: 32,38%.

A atualização dessas informações ocorreu às 18 horas deste sábado (30). O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível no seguinte endereço: covid-19.pa.gov.br