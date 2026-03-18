Pará suspende cobrança de pedágio em cinco praças da PA-150 após falhas na manutenção
O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (18) pelo governador Helder Barbalho
O Governo do Pará determinou a suspensão da cobrança de pedágio em cinco praças da rodovia PA-150, no trecho entre os municípios de Nova Ipixuna e Tailândia, a partir desta quinta-feira (19). A cobrança está mantida nos trechos entre Morada Nova e Ipixuna e no trecho entre Tailândia e a Alça Viária.
A decisão foi anunciada na noite desta quarta-feira (18) pelo governador Helder Barbalho, em Belém, após uma inspeção técnica identificar falhas na manutenção da via por parte da concessionária responsável.
A medida atinge a praça 1, localizada entre Nova Ipixuna e Jacundá, além das praças 2, 3, 4 e 5, situadas entre Jacundá, Goianésia do Pará e Tailândia, trechos considerados críticos no relatório apresentado ao Executivo estadual.
“Após receber diversas denúncias sobre dificuldades na estrada, com muitos buracos, realizamos uma inspeção nesta semana. O relatório aponta uma situação muito precária, com falta de manutenção por parte da concessionária”, afirmou o governador.
Segundo Helder Barbalho, a decisão tem como objetivo proteger os usuários da rodovia, evitando a cobrança por um serviço considerado inadequado. “A partir deste relatório, estou determinando a suspensão da cobrança de pedágio nas praças entre Nova Ipixuna e Jacundá, e também entre Jacundá, Goianésia e Tailândia, que são justamente as áreas com menor qualidade na rodovia”, declarou.
O governador também destacou que a retomada da cobrança dependerá da regularização dos serviços. “Continuaremos realizando inspeções e, enquanto a PA-150 não estiver plenamente trafegável, com manutenção adequada, não permitiremos que a população pague pedágio por um serviço de baixa qualidade”, reforçou.
Cobrança é mantida entre Tailândia e a Alça Viária
A cobrança de pedágio na PA-150 teve início em 15 de agosto de 2025, após regulamentação da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran).
As praças foram implantadas nos trechos entre Nova Ipixuna e Jacundá (km 52,6) e entre Jacundá e Goianésia do Pará (km 112,8), com tarifas a partir de R$ 12 para veículos de passeio.
De acordo com o Governo do Estado, a suspensão seguirá em vigor até que os serviços de manutenção sejam normalizados nos trechos afetados. Já os segmentos considerados em melhores condições, correspondentes às praças 6, 7 e 8, entre Morada Nova e Ipixuna e no trecho entre Tailândia e a Alça Viária, permanecem com a cobrança mantida.
“Esperamos que a concessionária cumpra o contrato para garantir uma estrada adequada, com segurança para quem trafega e o direito de ir e vir da população”, concluiu o governador.
Nota
Em nota enviada à imprensa, a Rota do Pará informou que, em cumprimento à decisão do Governo do Estado do Pará, suspendeu a cobrança da tarifa de pedágio nas Praças 1, 2, 3, 4 e 5, a partir das 21h18 desta quarta-feira (18), momento em que foi notificada pelo Poder Concedente. Por questões operacionais e de segurança viária, motoristas devem utilizar de forma exclusiva a faixa da Via Automática, localizada à esquerda das praças de pedágio.
A concessionária também informa que os trabalhos em andamento de recuperação das rodovias permanecem, bem como os serviços de atendimento ao usuário, que podem ser acionados pelo número 0800 150 1150.
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