Pará sai do topo da lista dos que mais desmatam no país

O Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA), através da Operação Fênix 2021, reduziu em 65% os focos de calor no mês de setembro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (1) e já é um marco histórico no combate a incêndios florestais em todo estado.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE- BDQUEIMADAS aponta que durante as ações houve a diminuição do desmatamento nestas áreas e retirou o Pará do topo da lista dos que mais desmatam no país. Em setembro deste ano, o Estado teve 3.828 focos de calor. Uma queda de 65%, ao comparar com os 10.876 focos do mesmo mês do ano passado, uma redução de 65%.

As ações foram coordenadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A primeira fase da Operação Fênix 2021 ocorreu nos dias 12 a 31 de agosto; a segunda, de 27 de agosto a 15 de setembro; a terceira, de 11 de setembro a 30 de setembro e a quarta, ainda sendo executada, de 26 de setembro a 15 de outubro.

A Operação Fênix acontece desde 2019. Esta é a 3º edição e o objetivo é realizar o combate a incêndios florestais na Amazônia nos principais epicentros de focos de calor no estado: as regiões sul e sudeste do Pará. A diferença da Operação para outras ações do CBMPA é que o acionamento de militares era feito quando as ocorrências florestais de grandes proporções já estavam em andamento e as perdas do bioma eram extensas.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)