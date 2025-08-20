Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará registra quase 300 casos de câncer de pele em 2025; Sespa reforça prevenção

Os sintomas mais comuns da doença incluem manchas ou pintas que mudam de cor, tamanho ou formato e feridas que não cicatrizam

Dilson Pimentel
fonte

Os sintomas mais comuns da doença incluem manchas ou pintas que mudam de cor, tamanho ou formato (Foto: Arquivo/O Liberal)

O Pará registrou 299 casos de câncer de pele até 15 de agosto deste ano. Em 2024 foram 908 casos e, em 2023, 760. Em relação aos óbitos, foram 71 casos até julho de 2025, 162 em 2024 e 141 em 2023. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. 

Esta semana a atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, revelou que está novamente com câncer de pele. Ela contou que o carcinoma que teve, retornou, e agora ela precisará passar por outra cirurgia para removê-lo. A artista explicou que, no ano passado, retirou o carcinoma, mas percebeu que a mancha voltou a aparecer em sua pele. "Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia de novo, vai ficar uma cicatriz e vida que segue”, afirmou.

VEJA MAIS

image Dezembro Laranja: confira dicas para se proteger do câncer de pele
O uso de roupas de proteção solar e evitar exposição prolongada ao sol estão entre as principais orientações da dermatologista Caroline Palheta

image Câncer de pele gera R$ 4,6 mi em custos hospitalares em quase 2 anos
SUS registrou nesse período 2,83 atendimentos da doença no país

image Primeira vacina contra o câncer de pele é testada no Reino Unido
O estudo encontra-se na terceira fase e já conta com a participação de um paciente britânico de 52 anos.

Sintomas mais comuns

Em Belém, Izabelle Pinheiro, biomédica esteta e especialista em gerenciamento de pele, disse os sintomas mais comuns da doença incluem manchas ou pintas que mudam de cor, tamanho ou formato, feridas que não cicatrizam, sinais que sangram ou coçam e lesões que apresentam bordas irregulares, aspecto perolado, avermelhado ou com crostas. Em geral, qualquer alteração nova ou diferente na pele que não melhore deve ser observada com atenção.

Ela afirmou que a principal forma de prevenção é a proteção contra o sol. Isso inclui usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, evitar a exposição solar entre 10 e 16 horas, usar chapéus, roupas adequadas e óculos escuros, além de não utilizar câmaras de bronzeamento artificial. Também é importante observar regularmente a pele para identificar alterações precoces.

“Depois do tratamento, é essencial manter acompanhamento médico regular, realizar consultas e exames dermatológicos de rotina e continuar com os cuidados de proteção solar diariamente. Além disso, adotar hábitos saudáveis, como boa alimentação e evitar o tabaco e o excesso de álcool, ajuda a fortalecer o organismo e reduzir os riscos de recidiva”, afirmou Izabelle Pinheiro.

Onde ir em caso de sintomas no Pará?

A Sespa reforça que as ações de prevenção ao câncer de pele, assim como o encaminhamento para a primeira consulta de casos confirmados ou com alta suspeita da doença, podem ser realizadas por qualquer unidade da rede básica de saúde. Os pacientes devem ser direcionados às policlínicas ou unidades de referência com atendimento em dermatologia ou dermatologia oncológica, conforme estabelecido no Protocolo de Acesso de Média e Alta Complexidade em Oncologia. O tratamento oncológico de alta complexidade para câncer de pele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará nas seguintes unidades:

  • Hospital Ophir Loyola (HOL) e Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém;
  • Hospital Regional de Castanhal;
  • Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém;
  • Hospital Regional de Tucuruí;
  • Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará registra quase 300 casos de câncer de pele em 2025

sespa reforça prevenção
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Lideranças do Marajó apontam compromissos a serem cumpridos pela COP 30 na Amazônia

O documento demanda uma transição energética justa concreta e reúne mais de 18 mil assinaturas de ativistas e lideranças do mundo todo

20.08.25 14h23

EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo feminino floresce em loja colaborativa no centro de Castanhal

São artesãs, agricultoras e empreendedoras para fortalecer negócios e dar visibilidade ao talento feminino

19.08.25 10h07

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

TECNOLOGIA

Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação

Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação

17.08.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda