Pará registra quase 300 casos de câncer de pele em 2025; Sespa reforça prevenção

O Pará registrou 299 casos de câncer de pele até 15 de agosto deste ano. Em 2024 foram 908 casos e, em 2023, 760. Em relação aos óbitos, foram 71 casos até julho de 2025, 162 em 2024 e 141 em 2023. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará.

Esta semana a atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, revelou que está novamente com câncer de pele. Ela contou que o carcinoma que teve, retornou, e agora ela precisará passar por outra cirurgia para removê-lo. A artista explicou que, no ano passado, retirou o carcinoma, mas percebeu que a mancha voltou a aparecer em sua pele. "Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia de novo, vai ficar uma cicatriz e vida que segue”, afirmou.

Sintomas mais comuns

Em Belém, Izabelle Pinheiro, biomédica esteta e especialista em gerenciamento de pele, disse os sintomas mais comuns da doença incluem manchas ou pintas que mudam de cor, tamanho ou formato, feridas que não cicatrizam, sinais que sangram ou coçam e lesões que apresentam bordas irregulares, aspecto perolado, avermelhado ou com crostas. Em geral, qualquer alteração nova ou diferente na pele que não melhore deve ser observada com atenção.

Ela afirmou que a principal forma de prevenção é a proteção contra o sol. Isso inclui usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, evitar a exposição solar entre 10 e 16 horas, usar chapéus, roupas adequadas e óculos escuros, além de não utilizar câmaras de bronzeamento artificial. Também é importante observar regularmente a pele para identificar alterações precoces.

“Depois do tratamento, é essencial manter acompanhamento médico regular, realizar consultas e exames dermatológicos de rotina e continuar com os cuidados de proteção solar diariamente. Além disso, adotar hábitos saudáveis, como boa alimentação e evitar o tabaco e o excesso de álcool, ajuda a fortalecer o organismo e reduzir os riscos de recidiva”, afirmou Izabelle Pinheiro.

Onde ir em caso de sintomas no Pará?

A Sespa reforça que as ações de prevenção ao câncer de pele, assim como o encaminhamento para a primeira consulta de casos confirmados ou com alta suspeita da doença, podem ser realizadas por qualquer unidade da rede básica de saúde. Os pacientes devem ser direcionados às policlínicas ou unidades de referência com atendimento em dermatologia ou dermatologia oncológica, conforme estabelecido no Protocolo de Acesso de Média e Alta Complexidade em Oncologia. O tratamento oncológico de alta complexidade para câncer de pele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará nas seguintes unidades:

Hospital Ophir Loyola (HOL) e Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém ;

; Hospital Regional de Castanhal ;

; Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém ;

; Hospital Regional de Tucuruí ;

; Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá.