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Pará reduz evasão no ensino médio e amplia permanência de alunos na escola

Dados do Censo Escolar 2025 mostram que o Estado reduziu significativamente os índices de abandono, reprovação e atraso escolar nos últimos três anos

Da redação
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Mais estudantes do Pará estão avançando e concluindo o ensino médio na rede pública (Divulgação/ Luís Fortes/MEC)

Os estudantes da rede pública do Pará estão conseguindo permanecer por mais tempo na escola e concluir o ensino médio com menos interrupções na trajetória escolar. Dados do Censo Escolar 2025 mostram que o Estado reduziu significativamente os índices de abandono, reprovação e atraso escolar nos últimos três anos.

Entre 2022 e 2025, a taxa de abandono escolar caiu de 11,7% para 0,6%, enquanto a reprovação passou de 11,6% para 0,3%. Também houve redução da distorção idade-série — indicador que mede o atraso escolar —, que diminuiu de 43,7% para 30,2%.

Os dados fazem parte da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

O levantamento acompanha uma tendência observada em todo o país. No ensino médio público brasileiro, a reprovação caiu 62% entre 2022 e 2025, enquanto o abandono escolar diminuiu 61%. Já a taxa de aprovação aumentou 11%, indicando maior permanência e conclusão dos estudos.

Especialistas apontam que a redução da evasão escolar tem impacto direto na formação dos jovens e amplia as oportunidades de acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Entre as iniciativas voltadas para estimular a permanência dos estudantes está o programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro a alunos do ensino médio da rede pública inscritos no Cadastro Único.

No Pará, 487.612 estudantes já foram beneficiados pelo programa desde sua criação, em 2024. Desse total, 51,3% são mulheres e 48,7% são homens.

Outro indicador positivo é o aumento da participação dos alunos da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entre 2022 e 2025, o número de inscrições de concluintes do ensino médio cresceu 46%.

Os resultados também são reforçados por dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua Educação), do IBGE. Em um ano, a taxa de frequência escolar entre jovens de 15 a 17 anos aumentou de 76,8% para 80,6%, o maior índice registrado desde 2016. Com isso, a proporção de adolescentes fora do ensino médio caiu de 23,2% para 19,4%, indicando que mais jovens estão conseguindo permanecer na escola.

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