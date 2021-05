Pará recebe mais 214.890 doses de vacinas contra covid-19

O Pará recebe mais mais 214.890 doses de vacinas contra covid-19 na tarde desta quarta-feira (26). O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho (MDB), nos perfis dele de redes sociais.

O Pará recebe hoje o 25º lote de vacinas contra COVID-19. São 214.890 novas doses para avançarmos na vacinação de todo Estado. #BoraVacinar #VemVacina pic.twitter.com/CvFslKkJla — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 26, 2021

São19.890 doses da Pfizer e 195.000 da AstraZeneca / Oxford (produzidos pela Fiocruz no Brasil). Todas devem ser direcionadas para as primeiras aplicações em novos públicos adultos e seguir com alguns públicos mais recentes.

"Serão utilizadas como primeira dose, para avaçar em grupos prioritários, já concluindo as comorbidades e avançando sobre idades adultas. E prosseguindo para professores da rede pública e privada e profisionais portuários e aeroportuários. Precisamos garantir que esses profissionais estejam protegidos", disse o governador, reforçando a necessidade de uso de máscaras como forma de prevenção contra covid-19