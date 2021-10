Pará recebe mais 154.750 doses de vacina contra Covid-19

Chegou a Belém, na manhã desta terça-feira (5), a 96ª remessa de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, são 154.750 doses da vacina AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Friocruz) e enviadas pelo Ministério da Saúde.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém e organizou o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio das doses deve ser feito ao longo dessa semana por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

De acordo com a recomendação feita pela secretaria aos municípios, as doses desse lote sejam destinadas à segunda dose de quem já recebeu a vacina AstraZeneca. A dinâmica da aplicação do imunizante é definida pelas Secretaria Municipais de Saúde. "É necessário que as pessoas completem o esquema vacinal garantindo assim a imunização dos públicos alvos", afirma a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.

A vacinação também está indicada para pessoas que contraíram a doença antes da primeira dose e também entre as duas doses. "Quanto mais pessoas forem vacinadas, melhor para todo mundo, pois continuaremos adotando medidas como a conclusão das atividades do Hospital de Campanha, no Hangar, e abrindo unidades específicas para o tratamento da doença em todo o Estado", afirmou Rômulo Rodovalho, secretário de Saúde do Pará.

Balanço

Até esta terça-feira (05), o Pará já recebeu 10.821.145 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 400 mil doses do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do governo do Estado.

A população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado - Astrazeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen, bem como a quantidade e o percentual de vacinados, doses aplicadas e desempenho dos municípios paraenses no site do Vacinômetro.