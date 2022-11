Pará não tem estradas bloqueadas por manifestantes neste domingo, informa PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite deste domingo (20), que não há registros de bloqueios nas rodovias federais do Pará por manifestantes. As interdições no Estado ocorreram somente durante a manhã de sábado (19). O movimento é de pessoas contrárias ao resultado das eleições presidenciais, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

O quilômetro 407 da BR-163, em Morais de Almeida, distrito de Itaituba, teve o fluxo totalmente interrompido, enquanto no km 575 da mesma rodovia, em Caracol, distrito de Trairão, e no km 340 da BR-155, em Marabá, o bloqueio era parcial. Já o km 314 da BR-163, em Novo Progresso, que tinha interdição total no início da manhã, foi liberado, segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 11h45.

De acordo com informações confirmadas pela PRF, no km 314 da BR-163, em Novo Progresso, a interdição começou ainda na noite de sexta-feira (18). Manifestantes utilizaram terra para fechar a via, que teve fluxo liberado, segundo o último boletim do órgão.

Desde o último dia 8 de novembro, a PRF não registrava interdições nas rodovias federais do Pará causada por manifestantes apoiadores do presidente Bolsonaro. Segundo a assessoria nacional do órgão, há outros 16 pontos de bloqueio em todo o país.

Em ambas as cidades, o candidato do PL, Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição, saiu à frente, com 62,45% contra 37,55% de Lula, em Itaituba; 53,99% a 46,01% em Marabá; 68,07% a 31,93% em Trairão; e 82,92% diante de 17,08% do candidato do PT, no caso de Novo Progresso.