Pará: moradores de Capitão Poço interditam via para cobrar soluções após chuvas e enchentes

Moradores de Capitão Poço, no nordeste do Pará, interditaram a rodovia PA-124, na noite desta terça-feira (24). Na manhã desta quarta (25), a manifestação continua, na área da comunidade Vila Nazaré.

Os manifestantes exigem a presença do prefeito e medidas para remediar os prejuízos causados às cidades após as fortes chuvas na região e enchentes dos rios. As estradas de acesso a várias comunidades foram danificadas e algumas pessoas estão parcialmente ou totalmente isoladas.

Em Vila Nazaré, moram mais de 200 famílias e que tiveram suas casas atingidas pela enchente do rio Guamá. Os moradores tiveram que deixar suas casas e estão abrigados em casa de parentes e amigos. “É um absurdo isso. Ninguém vem aqui nos dizer o que fazer. Não temos água pra nada e estamos dependendo da prefeitura de Ourém que está nos ajudando”, disse Antônio Silva.

