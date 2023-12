Pará lidera ranking de infrações de trânsito na região Norte, em 2023, aponta PRF

Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que o Pará lidera o ranking dos estados que mais cometeram infrações de trânsito, na região Norte, em 2023. Segundo o setor de Estatística Operacional da instituição, foram 78.326 infrações registradas nas rodovias federais paraenses. No Acre, estado com menos infrações, a PRF contabilizou 8.962 ocorrências; Amapá, 16.475; Amazonas, 19.779; Tocantins, 41.844; e Rondônia, com 75. 804, ocupa o segundo lugar. Ao todo, foram 4.613.878 infrações em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os números são referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2023 e foram divulgados na última terça-feira (5).

A nível nacional, o estado do Espírito Santo lidera o ranking, com 456.146 infrações registradas. Em seguida, vem Santa Catarina, onde houve 450.962 ocorrências. Na sequência, aparece o estado de Minas Gerais, com 440.536 registros de imprudências. O Acre foi o estado com o menor número de autuações.

2022

No ano passado, Minas Gerais garantiu o primeiro lugar no ranking nacional dos estados que mais cometeram infrações de trânsito. Foram 448.672 autuações registradas naquele estado. Considerando que o Brasil inteiro registrou 4,1 milhões de ocorrências nas rodovias federais, MG foi responsável por 10,9% de todas as autuações.

Também apareceram no ranking os estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso, respectivamente. O estado que menos aplicou multas de trânsito, por outro lado, foi Roraima. Com um total de 12.033 infrações registradas, as violações no estado representam apenas 0,29% dos dados coletados em todo o Brasil.

Ultrapassar a velocidade permitida em vias públicas e estradas em até 20% foi a infração que mais gerou multas em 2022​, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal. O órgão, ainda, listou ultrapassagem pela contramão e condução de veículo registrado sem licenciamento adequado, como segunda e terceira infrações mais cometidas no ano, respectivamente.