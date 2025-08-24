Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará leva experiências culturais e gastronômicas ao Salão Nacional do Turismo 2025

O evento ofereceu espaços regionais, feira de viagens com descontos, apresentações culturais, gastronomia, feira da agricultura familiar, painéis técnicos e rodadas de negócios.

O Liberal
fonte

O carimbó marajoara foi uma das expressões culturais genuínas do Pará apresentadas durante o Salão Nacional do Turismo (Divulgação)

O  Pará marcou presença na edição 2025 do Salão Nacional do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com um estande próprio, o Pará apresentou quatro experiências que destacaram a diversidade cultural, gastronômica e ambiental da região amazônica.

As atrações incluíram a "Cozinha de Mercado", com pratos típicos da culinária paraense; o "Alter do Chão Recovery – MAD Experience", voltado ao turismo sustentável; o "Pará Birding Tour", focado na observação de aves; e a tradicional cerâmica marajoara de Soure, que representa o patrimônio cultural do arquipélago do Marajó.

Apresentações diárias de carimbó, com os grupos Eco Marajoara e Cruzeirinho, encerraram as atividades no estande paraense e chamaram a atenção do público presente.

Além das experiências selecionadas, municípios como Soure, Bragança, Parauapebas, Ourém e Curuá participaram da programação. Bragança levou a tradicional casa de farinha, enquanto Soure realizou demonstrações ao vivo de cerâmica artesanal. Representantes de outras cidades, como Ulianópolis e Xinguara, também circularam pelo estande.

Segundo o coordenador de Marketing da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Victor Lopes, o estande paraense teve grande movimentação durante os três dias de evento. “Soure e Bragança estão entre os destaques. Também tivemos apresentações culturais e a visita de autoridades como o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o que reforça a relevância da presença do Pará”, afirmou.

Promovido pelo Ministério do Turismo, o Salão Nacional do Turismo é uma das principais vitrines do setor no país. A edição deste ano teve como tema “Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade no Turismo” e reuniu milhares de visitantes, profissionais do setor, gestores públicos e empreendedores.

O evento ofereceu espaços regionais, feira de viagens com descontos, apresentações culturais, gastronomia, feira da agricultura familiar, painéis técnicos e rodadas de negócios. Entre os destaques estiveram a Cozinha Show, com chefs de várias regiões preparando receitas típicas, e o Mercadão da Agricultura Familiar, que valorizou os pequenos produtores.

O Salão também foi palco de debates sobre inovação, sustentabilidade e estratégias para impulsionar o setor, que atualmente representa cerca de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

