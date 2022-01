Pará já aplicou mais de 12 milhões de doses contra covid-19, segundo Vacinômetro

Das 13.391.235 doses de vacinas contra a covid-19 que o Governo do Pará recebeu do Ministério da Saúde (MS), 13.209.124 já foram enviadas aos municípios, correspondendo a 98,64%, e até agora já foram aplicadas no Estado 12.088.822 doses de imunizantes. A informação consta do Vacinômetro (http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/) nesta quinta-feira (27). Na primeira dose, são 5.959.341 (79,80%); na segunda dose, são 5.484.972 (73,44%); na terceira dose, são 644.509 (8,63%).

O Estado recebeu as vacinas: Astrazeneca/Fio Cruz (4.804.695); CoronaVac/Butantan (3.241.390), Pfizer (5.186.550) e Janssen (158.600).

Desempenhos

Segundo informações contabilizadas no Vacinômetro, até esta quinta-feira (27), os 20 municípios paraenses com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado são: Curralinho, Mojuí dos Campos, São Domingos do Capim, Capitão Poço, Prainha, Óbidos, Curuçá, Trairão, Tracuateua, Belém, Belterra, São João de Pirabas, Terra Santa, Nova Timboteua, Inhangapi, Brasil Novo, Magalhães Barata, São Geraldo do Araguaia, Barcarena e Igarapé-Açu.

Os 20 municípios com os menores desempenhos, também com alternâncias diárias para mais ou para menos, são: Piçarra, Sapucaia, Tailândia, Soure, Ulianópolis, Eldorado dos Carajás, Vigia, Cumaru do Norte, Maracanã, Limoeiro do Ajuru, São João do Araguaia, Bonito, Novo Repartimento, Ipixuna do Pará, Chaves, Baião, Jacareacanga, Santana do Araguaia, Santa Cruz do Arari e São Félix do Xingu.

Confira:

- Pará recebeu 13.391.235 doses de vacina do MS

Astrazeneca/Fio Cruz - 4.804.695

CoronaVac/Butantan - 3.241.390

Pfizer - 5.186.550

Janssen - 158.600

- Governo Estadual enviou 13.209.124 doses para municípios (98,64%)

- Pará registra 12.088.822 doses aplicadas

1ª dose - 5.959.341 (79,80%)

2ª dose - 5.484.972 (73,44%)

3ª dose - 644.509 (8,63%)