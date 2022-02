Pará inaugura ponte que liga Baixo Tocantins à Grande Belém

A Ponte Gerson Peres, que integra a malha viária entre as regiões Baixo Tocantins e Metropolitana de Belém, sobre o Rio Meruú, foi entregue pelo Governo do Pará na manhã desta quinta-feira (24). A estrutura de 500 metros, localizada no quilômetro 100 da PA 151, reduzirá o tempo de travessia de pedestres e veículos, podendo também acelerar o desenvolvimento da economia regional.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega da ponte o governador do Pará, Helder Barbalho, o secretário de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, além de demais representantes do governo. Após a inauguração, o chefe do poder executivo estadual destacou os benefícios que a nova via trará à população.

Antes, para atravessar o rio pela balsa, levava-se cerca de 30 minutos (Filipe Bispo)

"Esta é uma região muito populosa, muita gente que passa por aqui sempre sonhou com essa conquista. Precisamos destacar que essa região tem na produção do açaí, do dendê, da pimenta do reino, da produção da agricultura pecuária e da agricultura familiar a vocação estratégica que sustenta junto da pesca o emprego e a renda do Baixo Tocantins. Com essa ponte, reduz o frete, gera renda e facilita a vida das pessoas", destacou Helder Barbalho.

O governador explicou que a ponte foi nomeada em homenagem ao ex-deputado federal e vice-governador paraense Gerson Peres, falecido em 2020. "Esse é uma justa homenagem a Gerson Peres, que atuou fortemente em sua vida pública por esta região do Baixo Tocantis. Gerson nunca foi meu parceiro político, mas é importante reconhecer e fazer esta homenagem pelo que ele lutou pelo Baixo Tocantins e toda região", afirmou.

A ponte foi nomeada em homenagem ao ex-deputado federal e vice-governador paraense Gerson Peres, falecido em 2020 (Filipe Bispo)

Antes, para atravessar o rio pela balsa, levava-se cerca de 30 minutos - incluindo o tempo de embarque dos veículos. Em períodos de alta temporada, como férias e Carnaval, os passageiros costumam esperar até cinco horas para chegar ao outro lado do rio.

Para o mototaxista Manoel Morais, 49 anos, que reside em Igarapé-Miri, a nova via facilitou o transporte de passageiros com a redução do tempo de viagem. "Trabalho há 12 anos nesse serviço, sempre precisamos esperar muito tempo pela balsa para conseguirmos atravessar. Graças a Deus essa ponte melhorou muito o nosso trabalho", comentou.

Estrutura da Ponte Gerson Peres

Para garantir a segurança da navegação a ponte foi construída com dolfins de proteção dos seus pilares para evitar choque de embarcações. Os dois vãos centrais para navegação da ponte Gerson Peres podem receber embarcações de até oito metros de altura e até 30 metros de largura.

Acesso à nova via

A rodovia PA-151 tem 255,7 quilômetros de extensão e é o acesso aos municípios de Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Cametá, Mocajuba, Baião e Moju, foi construída a mais de 20 anos. A PA 151 pode ser acessada por meio das PAs 481, 483, 403, 252, 407, 467, 469, 256, 471 e 258 e ainda pela Alça Viária.