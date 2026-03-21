Pará inaugura 25ª Usina da Paz em São Félix do Xingu com atendimento para mais de 65 mil pessoas
Primeira unidade na Região do Araguaia reúne mais de 70 serviços gratuitos e estrutura voltada à inclusão e diversidade cultural no sul do Estado
O governo do Pará entregou, neste sábado (21), uma nova Usina da Paz em São Félix do Xingu, no sul do Estado. A unidade é a 25ª do programa — considerado o maior projeto de cidadania da América Latina — e a primeira implantada na Região de Integração Araguaia, ampliando a presença do poder público e fortalecendo ações de transformação social e integração de políticas públicas.
Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho ressaltou a meta de levar o projeto aos 40 maiores municípios paraenses. Ele destacou ainda o impacto das Usinas da Paz na vida da população, oferecendo mais de 70 serviços gratuitos em um espaço multifuncional voltado ao atendimento das famílias.
Infraestrutura ampla e serviços integrados
Instalada na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Triunfo, a unidade ocupa uma área superior a 10 mil metros quadrados. O espaço, denominado “Francisco Torres de Paula Neto”, deve beneficiar diretamente mais de 65 mil moradores com serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cultura, lazer e cidadania. A obra foi executada pelo governo estadual em parceria com a empresa Vale.
Assim como outras unidades, o complexo possui dois prédios principais — Usina e Assistência — que concentram atendimentos como emissão de documentos, serviços sociais e assistência médica, odontológica e psicológica. A estrutura inclui ainda biblioteca, salas de estudo e informática, espaço gastronômico, ambientes para reforço escolar, cursos profissionalizantes, sala de música e áreas de convivência.
O local também conta com praça multicultural para eventos, piscina, complexo poliesportivo, quadra de areia, horta, viveiro, academia ao ar livre e playground, ampliando as opções de lazer e integração comunitária.
Moradores comemoram a chegada do equipamento, considerado um avanço para o município. Para muitos, trata-se de uma oportunidade inédita de acesso a atividades educativas, esportivas e culturais, especialmente para jovens.
Espaço voltado à diversidade cultural
A nova Usina da Paz se destaca pelo caráter inclusivo. Localizada em um município com forte presença de diferentes etnias indígenas, a unidade foi planejada para atender tanto a população urbana quanto comunidades tradicionais, respeitando e valorizando a diversidade cultural da região.
A liderança indígena Iron Kayapó enfatizou a importância do espaço para o desenvolvimento das futuras gerações, destacando o acesso à educação e novas oportunidades para indígenas e não indígenas.
“Esse projeto é muito importante, tanto para indígenas quanto para não indígenas. Nós precisamos de um local como esse para que os nossos filhos e netos também possam estudar e serem advogados, médicos ou professores. É a primeira vez que temos um espaço desse. É muito importante”, afirmou.
Programa que promove cidadania e segurança
As Usinas da Paz fazem parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz) e têm como objetivo promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida em áreas mais vulneráveis. Desde 2021, quando a primeira unidade foi inaugurada, já foram registrados mais de 11,7 milhões de atendimentos em todo o Estado.
Além disso, os dados apontam que a presença dessas estruturas contribui para a redução significativa dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), com quedas que podem chegar a até 90% nas áreas atendidas.
Expansão das Usinas pelo Estado
Com a entrega em São Félix do Xingu, a rede estadual passa a contar com 25 Usinas da Paz em funcionamento. As unidades estão distribuídas entre a capital, a Região Metropolitana de Belém e diversos municípios do interior.
O projeto segue em expansão, com novas unidades em construção em cidades como Altamira, Redenção, Santarém, Breves, Portel, Salinópolis e outras localidades, reforçando a política pública de inclusão e desenvolvimento social em todo o Pará.
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