Pará inaugura 25ª Usina da Paz em São Félix do Xingu com atendimento para mais de 65 mil pessoas

O governo do Pará entregou, neste sábado (21), uma nova Usina da Paz em São Félix do Xingu, no sul do Estado. A unidade é a 25ª do programa — considerado o maior projeto de cidadania da América Latina — e a primeira implantada na Região de Integração Araguaia, ampliando a presença do poder público e fortalecendo ações de transformação social e integração de políticas públicas.

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho ressaltou a meta de levar o projeto aos 40 maiores municípios paraenses. Ele destacou ainda o impacto das Usinas da Paz na vida da população, oferecendo mais de 70 serviços gratuitos em um espaço multifuncional voltado ao atendimento das famílias.

(Foto: Agência Pará)

Infraestrutura ampla e serviços integrados

Instalada na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Triunfo, a unidade ocupa uma área superior a 10 mil metros quadrados. O espaço, denominado “Francisco Torres de Paula Neto”, deve beneficiar diretamente mais de 65 mil moradores com serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cultura, lazer e cidadania. A obra foi executada pelo governo estadual em parceria com a empresa Vale.

Assim como outras unidades, o complexo possui dois prédios principais — Usina e Assistência — que concentram atendimentos como emissão de documentos, serviços sociais e assistência médica, odontológica e psicológica. A estrutura inclui ainda biblioteca, salas de estudo e informática, espaço gastronômico, ambientes para reforço escolar, cursos profissionalizantes, sala de música e áreas de convivência.

(Foto: Agência Pará)

O local também conta com praça multicultural para eventos, piscina, complexo poliesportivo, quadra de areia, horta, viveiro, academia ao ar livre e playground, ampliando as opções de lazer e integração comunitária.

Moradores comemoram a chegada do equipamento, considerado um avanço para o município. Para muitos, trata-se de uma oportunidade inédita de acesso a atividades educativas, esportivas e culturais, especialmente para jovens.

Espaço voltado à diversidade cultural

A nova Usina da Paz se destaca pelo caráter inclusivo. Localizada em um município com forte presença de diferentes etnias indígenas, a unidade foi planejada para atender tanto a população urbana quanto comunidades tradicionais, respeitando e valorizando a diversidade cultural da região.

(Foto: Agência Pará)

A liderança indígena Iron Kayapó enfatizou a importância do espaço para o desenvolvimento das futuras gerações, destacando o acesso à educação e novas oportunidades para indígenas e não indígenas.

“Esse projeto é muito importante, tanto para indígenas quanto para não indígenas. Nós precisamos de um local como esse para que os nossos filhos e netos também possam estudar e serem advogados, médicos ou professores. É a primeira vez que temos um espaço desse. É muito importante”, afirmou.

Programa que promove cidadania e segurança

As Usinas da Paz fazem parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz) e têm como objetivo promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida em áreas mais vulneráveis. Desde 2021, quando a primeira unidade foi inaugurada, já foram registrados mais de 11,7 milhões de atendimentos em todo o Estado.

Além disso, os dados apontam que a presença dessas estruturas contribui para a redução significativa dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), com quedas que podem chegar a até 90% nas áreas atendidas.

(Foto: Agência Pará)

Expansão das Usinas pelo Estado

Com a entrega em São Félix do Xingu, a rede estadual passa a contar com 25 Usinas da Paz em funcionamento. As unidades estão distribuídas entre a capital, a Região Metropolitana de Belém e diversos municípios do interior.

O projeto segue em expansão, com novas unidades em construção em cidades como Altamira, Redenção, Santarém, Breves, Portel, Salinópolis e outras localidades, reforçando a política pública de inclusão e desenvolvimento social em todo o Pará.