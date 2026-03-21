Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará inaugura 25ª Usina da Paz em São Félix do Xingu com atendimento para mais de 65 mil pessoas

Primeira unidade na Região do Araguaia reúne mais de 70 serviços gratuitos e estrutura voltada à inclusão e diversidade cultural no sul do Estado

Jéssica Nascimento
fonte

Nova Usina da Paz inaugurada em São Félix do Xingu. (Foto: Agência Pará)

O governo do Pará entregou, neste sábado (21), uma nova Usina da Paz em São Félix do Xingu, no sul do Estado. A unidade é a 25ª do programa — considerado o maior projeto de cidadania da América Latina — e a primeira implantada na Região de Integração Araguaia, ampliando a presença do poder público e fortalecendo ações de transformação social e integração de políticas públicas.

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho ressaltou a meta de levar o projeto aos 40 maiores municípios paraenses. Ele destacou ainda o impacto das Usinas da Paz na vida da população, oferecendo mais de 70 serviços gratuitos em um espaço multifuncional voltado ao atendimento das famílias.

image (Foto: Agência Pará)

Infraestrutura ampla e serviços integrados

Instalada na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Triunfo, a unidade ocupa uma área superior a 10 mil metros quadrados. O espaço, denominado “Francisco Torres de Paula Neto”, deve beneficiar diretamente mais de 65 mil moradores com serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cultura, lazer e cidadania. A obra foi executada pelo governo estadual em parceria com a empresa Vale.

Assim como outras unidades, o complexo possui dois prédios principais — Usina e Assistência — que concentram atendimentos como emissão de documentos, serviços sociais e assistência médica, odontológica e psicológica. A estrutura inclui ainda biblioteca, salas de estudo e informática, espaço gastronômico, ambientes para reforço escolar, cursos profissionalizantes, sala de música e áreas de convivência.

image (Foto: Agência Pará)

O local também conta com praça multicultural para eventos, piscina, complexo poliesportivo, quadra de areia, horta, viveiro, academia ao ar livre e playground, ampliando as opções de lazer e integração comunitária.

Moradores comemoram a chegada do equipamento, considerado um avanço para o município. Para muitos, trata-se de uma oportunidade inédita de acesso a atividades educativas, esportivas e culturais, especialmente para jovens.

Espaço voltado à diversidade cultural

A nova Usina da Paz se destaca pelo caráter inclusivo. Localizada em um município com forte presença de diferentes etnias indígenas, a unidade foi planejada para atender tanto a população urbana quanto comunidades tradicionais, respeitando e valorizando a diversidade cultural da região.

image (Foto: Agência Pará)

A liderança indígena Iron Kayapó enfatizou a importância do espaço para o desenvolvimento das futuras gerações, destacando o acesso à educação e novas oportunidades para indígenas e não indígenas.

“Esse projeto é muito importante, tanto para indígenas quanto para não indígenas. Nós precisamos de um local como esse para que os nossos filhos e netos também possam estudar e serem advogados, médicos ou professores. É a primeira vez que temos um espaço desse. É muito importante”, afirmou.

Programa que promove cidadania e segurança

As Usinas da Paz fazem parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz) e têm como objetivo promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida em áreas mais vulneráveis. Desde 2021, quando a primeira unidade foi inaugurada, já foram registrados mais de 11,7 milhões de atendimentos em todo o Estado.

Além disso, os dados apontam que a presença dessas estruturas contribui para a redução significativa dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), com quedas que podem chegar a até 90% nas áreas atendidas.

image (Foto: Agência Pará)

Expansão das Usinas pelo Estado

Com a entrega em São Félix do Xingu, a rede estadual passa a contar com 25 Usinas da Paz em funcionamento. As unidades estão distribuídas entre a capital, a Região Metropolitana de Belém e diversos municípios do interior.

O projeto segue em expansão, com novas unidades em construção em cidades como Altamira, Redenção, Santarém, Breves, Portel, Salinópolis e outras localidades, reforçando a política pública de inclusão e desenvolvimento social em todo o Pará.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

usina da paz

governo do Pará

são félix do xingu
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

REDE PÚBLICA

Mutirão com foco na saúde feminina atende quase 2 mil pessoas em Belém

Mobilização nacional oferece consultas e procedimentos especializados para pacientes que já aguardavam na fila do SUS

21.03.26 11h34

PARÁ

Prefeitura de Capitão Poço decreta estado de emergência após fortes chuvas

Fernanda Tonheiro, prefeita de Capitão Poço, utilizou as redes sociais para falar sobre detalhes da medida e as ações que estão sendo feitas pela gestão municipal

21.03.26 10h06

POLÍCIA

Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após fortes chuvas

Segundo a gestão municipal, a decisão foi oficializada por meio de decreto municipal e tem como objetivo dar maior agilidade às ações de resposta e ampliar a capacidade de atendimento às áreas afetadas

21.03.26 9h07

PARÁ

Trânsito fica intenso na rodovia Pa-279 após acidente

Até o final da tarde desta sexta (20) as duas vias da rodovia seguiam congestionadas

20.03.26 23h13

MAIS LIDAS EM PARÁ

APURAÇÃO

Ministério Público acompanha investigação sobre a morte de servidor da Adepará assassinado a tiros

O servidor público Fábio Alan Queiroz foi morto a tiros no início da manhã de sexta-feira (13), em frente a uma academia no município de São Geraldo do Araguaia

15.03.26 12h46

MOBILIDADE

Ponte entre Icoaraci e Outeiro reduz tempo de viagem e muda rotina de moradores

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio

15.03.26 11h00

EDUCAÇÃO

Curso de Medicina da UFPA de Altamira é punido por resultados insatisfatórios no Enamed de 2025

O curso da UFPA do polo de Altamira foi a única instituição federal com sanções imediatas de redução de 50% das vagas e suspensão de pedidos de aumento de vagas

17.03.26 19h43

POLÍCIA

Corpo de Bombeiros resgata sucuri de mais de dois metros na porta de casa em Barcarena

O encontro do animal assustou os moradores do local, que registraram em vídeo a cobra e o momento do resgate dela

16.03.26 14h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda