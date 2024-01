Pará está entre estados com previsão de tempestade nesta semana, aponta Inmet

O Pará está na lista dos 11 estados que continuam com risco de fortes chuvas para esta semana, aponta previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira (22), o território paraense aparece em alerta laranja para tempestades. Além disso, o Instituto divulgou em quais regiões do estado devem ocorrer os temporais.

Muitas áreas do país apresentaram incidência de chuvas durante a semana. No Pará, a expectativa do Inmet é que o tempo permaneça chuvoso e algumas regiões entrem em alerta laranja e amarelo para tempestades.

Entre os Estados que permanecem na lista em alerta laranja para tempestades estão:

Pará;

Acre;

Bahia;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Rio de Janeiro;

Amazonas;

Espírito Santo

e Rondônia.

Na região Norte, são previstos volumes maiores que 90 mm no centro-sul do Pará e Tocantins. Menores acumulados podem ocorrer no nordeste do Pará, Amapá, Rondônia, Acre e centro-sul do Amazonas. Na faixa norte da região, a previsão é de pouca chuva.