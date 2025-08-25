Pará é destaque em operação contra furto de cabos e materiais elétricos

Na última sexta-feira (22/08), o Grupo Equatorial promoveu mais uma edição da Operação Equi-Cobre, ação estratégica realizada simultaneamente nos sete estados onde a empresa atua na distribuição de energia: Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas, Amapá, Goiás e Rio Grande do Sul. A operação ocorre três vezes por ano e conta com a parceria das Polícias Militar e Civil.

O principal objetivo da ação é combater o comércio ilegal de cabos de cobre e materiais pertencentes à concessionária, além de fortalecer o trabalho conjunto com as forças de segurança e conscientizar a sociedade sobre os riscos desse tipo de crime.

Operação no Pará: cobre recuperado e transformadores apreendidos

No Pará, as ações se concentraram nas cidades de Belém e Marabá. Em Belém, as equipes conseguiram recuperar cerca de 130 kg de cobre, com valor estimado em R$ 7.400. Já em Marabá, foram apreendidos sete transformadores desviados do sistema elétrico.

Durante a operação, foram fiscalizados ferros-velhos e estabelecimentos de reciclagem, com o objetivo de localizar fios, cabos e equipamentos de origem criminosa. A operação também incluiu ações de conscientização, com a distribuição de cartazes educativos informando o número 0800 para denúncias anônimas.

“O furto de cabos e equipamentos não é apenas um crime contra o patrimônio, mas também coloca em risco a vida da população e o funcionamento de serviços essenciais como hospitais e escolas”, destacou Johnathan Costa, gerente corporativo de segurança empresarial do Grupo Equatorial.

Investimento em segurança e combate ao crime

A Equatorial Energia reforçou o compromisso com o investimento em tecnologia, inteligência corporativa e parcerias estratégicas para prevenir perdas e apoiar autoridades no combate ao crime organizado.

A empresa também faz um alerta à população sobre o perigo do manuseio irregular de cabos energizados, além de incentivar comerciantes e cidadãos a denunciar e não compactuar com o comércio ilegal de cobre.

“A integração entre segurança pública e setor privado é um pilar essencial no enfrentamento desse desafio", completou Johnathan Costa.

Legislação mais severa contra o crime

Com a Lei nº 15.181, sancionada em 28 de julho de 2025, os crimes relacionados ao furto, roubo e receptação de cabos e equipamentos de energia agora têm punições mais duras. Veja os principais pontos da nova legislação:

Furto qualificado : pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa;

: pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa; Roubo que afete serviços essenciais : pena de 6 a 12 anos de reclusão e multa;

: pena de 6 a 12 anos de reclusão e multa; Receptação simples : pena de até 4 anos de reclusão e multa;

: pena de até 4 anos de reclusão e multa; Receptação qualificada: pena de até 8 anos, podendo chegar a 16 anos se envolver bens ligados a serviços essenciais.

Com esse reforço legal, somado às operações como a Equi-Cobre, o Grupo Equatorial e as autoridades avançam na luta contra o furto de materiais elétricos, protegendo o fornecimento de energia e a segurança da população.