Pará anuncia novo sistema de bonificação na educação; melhor estudante pode ganhar R$ 10 mil

Um novo sistema de bonificação para estudantes e servidores da educação paraense será anunciado nesta segunda-feira (4), no auditório da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que fica na avenida Augusto Montenegro, na altura do KM 10, em Belém. A medida inédita tem foco nas melhorias das notas na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que será realizada entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro, em todo o país.

O anúncio será feito pelo governador do Estado, Helder Barbalho, e pelo secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, para estudantes, diretores, professores e profissionais da educação, que participarão do evento.

Voltado para os estudantes, o programa "Bora Estudar'' vai disponibilizar um auxílio financeiro de R$ 10 mil para o melhor estudante de cada turma, por meio do programa habitacional "Sua Casa'', para que possa garantir a aquisição de materiais de construção para ampliar e reconstruir o imóvel. Cerca de 19 mil estudantes da rede poderão ser contemplados com os investimentos.

Já para os servidores da educação, o programa ''Escola que transforma'' poderá contemplar com até 3,5 salários os profissionais que trabalharem para atingir as metas propostas pela Seduc no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Merendeiras, vigias, professores, técnicos em educação, administrativos e operacionais serão alcançados com a medida, ou seja, todos os cerca de 30 mil servidores da Secretaria.