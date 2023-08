Enem 2023: de tecnologia à meio ambiente, professor explica quais temas atuais podem cair na prova

Se manter atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo é uma das estratégias essenciais para os estudantes que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso porque, na prova, é comum aparecer questões que apresentem temas com destaque no cotidiano. Na 23ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, o professor de geografia Antônio Carvalho, do Colégio Rosana Bastos, de Belém, evidencia a importância de estar a par dos assuntos da atualidade.

Entre as apostas do professor para a prova, temas como tecnologia, meio ambiente, economia, política nacional e internacional, tecnologia e direitos humanos podem estar presentes na prova. “O objeto de estudo da geografia são as relações sociais e da sociedade por meio natural. Sendo assim, as novas formas de apropriação dos territórios, os conflitos éticos e sociais, os fenômenos naturais e suas interferências na sociedade que ocorrem no dia a dia são essenciais na resolução dos itens”, descreve o professor, citando como a prova funciona.

“Inteligência artificial e mudanças climáticas são temáticas muito importantes no enfoque do mundo atual, com certeza. O que aconteceu de mais relevante até junho do ano em que vai acontecer o Enem. É nesse mês que as provas são concluídas. Fatos pontuais que acontecem depois disso não têm como aparecer no Exame. Portanto, se preparar para a prova de geografia do Enem é sinônimo de necessidade em estar antenado com os fatos do cotidiano”, complementa Antônio.

O professor explica que as questões de atualidades podem ser encontradas em toda a prova. Desde a prova dos blocos de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática, Ciências da Natureza e, principalmente, na redação. Ele comenta que muitos vestibulandos costumam deixar esse conhecimento de lado, mas que se ater aos assuntos do momento pode fazer uma grande diferença no resultado do exame. Por isso, quem está se preparando para o Enem precisa se preparar para não chegar no dia da prova com um conhecimento superficial, como pontua o professor.

“O Enem tem um posicionamento interessante. Diferente da maioria das provas que conhecemos, o foco está no grau de aprendizado em cada uma das quatro áreas de conhecimento. Outro objetivo do Enem é testar se você sabe o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo. E se é capaz de concatenar todo o conhecimento adquirido ao longo do ensino médio para explicar cada um desses fatos e suas implicações. Qualquer habilidade de qualquer área de conhecimento pode ser transversalizada no tempo espaço para o mundo atual”, explica Antônio.

Saber o que acontece no mundo todos os dias garante bons resultados no Enem, enfatiza Antônio (Igor Mota / O Liberal)

Notícias ajudam a se manter atualizado

Para garantir um bom repertório social, o professor aponta que estar a par das notícias do dia a dia é uma forma de aprimorar o repertório social. Por isso, o caminho é se manter antenado diariamente. “Jornais, noticiários de TV e portais de notícias são fundamentais para o aluno ter acesso aos fatos da contemporaneidade, para que possa desenvolver capacidade de interpretar os fenômenos cotidianos sociais e naturais sobre o prisma da ciência e da filosofia para utilizar na resolução de itens e na produção do texto redacional”, pontua.

“Não basta tomar um site só como referência, para não ficar preso apenas a um enfoque. É importante que o aluno tenha sempre uma certa multiplicidade de fontes. Busque ler críticas jornalísticas, isso ajuda a desenvolver um olhar mais profundo sobre o tema. Fique atento à orientação e abordagem dos canais que você consulta. Pesquise o contexto das principais problemáticas mundiais e nacionais, especialmente o histórico, político, econômico e cultural. Procure saber qual seria uma solução viável para esses problemas. Estude Direitos Humanos em profundidade”, recomenda Antônio.

O professor exemplifica de que forma as questões podem ser vistas na prova: “É bem comum encontrarmos as atualidades em questões objetivas sobre fenômenos físicos que estão envolvidos em nosso cotidiano, como o funcionamento de uma máquina de lavar, por exemplo. Ou quais reações químicas estão presentes nos alimentos processados que a gente ingere diariamente, quais grandezas matemáticas explicam alguma obra de arquitetura no Brasil e por aí vai. Ter um conhecimento amplo sobre atualidades irá familiarizar o candidato com os conteúdos das provas, ajudando também a agilizar a leitura e interpretação de textos”, destaca Antônio.

Temas para se atentar para o Enem 2023:

Meio Ambiente

Economia e Política (Nacional e Internacional)

Cultura e Identidade Cultural (Minorias Sociais)

Tecnologias (Aspectos Positivos e Negativos)

Direitos Humanos e Constitucional

Fonte: Antônio Carvalho (professor de Geografia)