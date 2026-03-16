Pará amplia proteção contra bronquiolite com novo imunobiológico para bebês

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou nesta segunda-feira (16) que já está disponível nas salas de vacinação dos 144 municípios do Pará o imunobiológico Nirsevimabe, anticorpo monoclonal indicado para prevenir infecção causada pelo vírus respiratório sincicial (VSR), responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite.

A nova proteção passa a integrar a estratégia de enfrentamento ao VSR, que já conta com a vacina para gestantes, incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 2025.

O Nirsevimabe é destinado a bebês prematuros nascidos com até 36 semanas e seis dias de gestação e a crianças com comorbidades com idade de até 1 ano, 11 meses e 29 dias.

Para os prematuros, a aplicação estará disponível durante todo o ano, independentemente do peso da criança ou do histórico de vacinação da mãe contra o VSR. Já para crianças com comorbidades, a administração ocorre no período de sazonalidade da doença, entre fevereiro e setembro.

Entre as condições que indicam a aplicação do imunobiológico estão cardiopatia congênita, imunodeficiências graves, fibrose cística, anomalias congênitas das vias aéreas, doença pulmonar crônica, síndrome de Down e doenças neuromusculares.

De acordo com a coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde, a distribuição do produto para os municípios foi concluída recentemente, permitindo que a população tenha acesso à nova proteção.

“Além das unidades de saúde, o imunobiológico estará disponível, em estoque, para vacinar prematuros nas maternidades do SUS que já aplicam a vacina hepatite B e que tenham registro no CNES com o serviço de imunização e classificação de grupo 002 (grupos especiais)”, explicou.

Segundo ela, prematuros devem receber apenas uma dose do imunobiológico. Caso a aplicação não ocorra logo após o nascimento, ainda é possível realizar o resgate até os cinco meses e 29 dias de vida.

Já as crianças com comorbidades devem receber duas doses em sazonalidades consecutivas, respeitando o limite de idade de até 1 ano, 11 meses e 29 dias.

A bronquiolite é uma infecção viral aguda das vias aéreas inferiores, comum em crianças menores de dois anos e mais frequente no período chuvoso. A doença provoca inflamação e acúmulo de muco nos bronquíolos, podendo causar chiado no peito e dificuldade respiratória.

Os sintomas iniciais incluem coriza, nariz entupido, tosse leve e febre, podendo evoluir para respiração acelerada, chiado no peito e irritabilidade. Entre os sinais de alerta estão esforço respiratório, recusa alimentar e coloração arroxeada na boca ou unhas.

A transmissão ocorre por gotículas respiratórias, saliva ou contato com superfícies contaminadas. Como não há tratamento específico para eliminar o vírus, a prevenção, com a vacinação de gestantes e a aplicação do Nirsevimabe em bebês prematuros e crianças com comorbidades, é considerada fundamental.