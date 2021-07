Pará recebeu mais de 80 mil doses da Pfizer na tarde desta quarta

Na tarde desta quarta-feira (28), chegou ao Pará mais uma remessa de vacinas contra covid-19. São 80.730 doses da Pfizer. Essa é a 48ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS). Ao todo, o Pará já recebeu 5.665.40 milhões de doses de imunizantes, sendo 1.628.740 da CoronaVac/Sinovac; 3.196.200 da Oxford/AstraZeneca; 705.510 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

Nos últimos dois dias, o Pará recebeu 425.580 doses de imunizantes contra a covid-19. Na tarde da terça-feira (27), chegaram 180.100 doses, sendo 34.800 da Astrazeneca e 145.300 da Coronavac. Na madrugada desta quarta, mais 164.750 doses da vacina AstraZeneca. E a remessa da tarde desta quarta, com 80.730 da Pfizer.

As doses Pfizer serão distribuídas para 12 municípios: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Izabel, Bragança, Capanema, São Miguel do Guamá, Barcarena, Santarém, Marabá e Parauapebas. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a Pfizer deve ser mantida em temperatura de 6º a 8º graus e necessita de condições específicas de transporte e aplicação.

Segundo Daniele Nunes, diretora de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde Púbica (Sespa), a Secretaria tem como metodologia verificar se o município possui condições técnicas, tanto de rede de frio, como de operacionalização para receber a vacina, “pois ela precisa ter um acondicionamento adequado de refrigeração, ser administrada em ambiente refrigerado e ter rápido fluxo, ou seja, não é uma vacina que possa ficar muito tempo armazenada no município. Isso significa que assim que ela é recebida precisa ser rapidamente aplicada”, explicou.

A equipe técnica da Sespa informou que já elabora a logística de entrega. A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Unidades das duas outras remessas já começaram a ser entregues.

Vacinas

Até o início da tarde desta quarta-feira (28), o Pará aplicou 3.035.195 vacinas da primeira dose e 1.442.387 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19.

As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.