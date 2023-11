Papai Noel dos Correios: Pará tem 1.500 cartas adotadas

Como parte da campanha Papai Noel dos Correios 2023, no Pará, até o momento, foram mais de 1.500 cartas adotadas. São muitos pedidos de brinquedos como bonecas, bolas, carrinhos de controle remoto ou ainda calçados e material escolar. Em todo o Brasil, como informam os Correios, mais de 150 mil cartinhas estão à disposição para serem adotadas. A campanha completa 34 anos em 2023 e visa atender os pedidos realizados pelas crianças, por carta, ao Papai Noel.

A estatal recebe as cartas, realiza a seleção conforme os critérios estabelecidos na campanha e as disponibiliza para adoção em sua rede de agências e também na internet, no Blog do Noel , que pode ser acessado pelo site dos Correios. A campanha foi lançada no Pará no dia 16 deste mês de novembro.

"Cerca de 70 mil cartas já foram retiradas por madrinhas, padrinhos e empresas. Vale lembrar que o sucesso da ação só é possível graças à iniciativa das milhares de pessoas que se dispõem a realizar os sonhos das crianças que escrevem ao Papai Noel", comunica a estatal.

Pedidos

O Papai Noel dos Correios contempla pedidos de crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

"O Papai Noel dos Correios é uma forma da estatal retribuir à população brasileira o carinho e a confiança que sempre depositou na empresa. Temos orgulho de coordenar um trabalho social tão importante neste momento de união e reconstrução do Brasil sob a liderança do nosso presidente Lula”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma agência dos Correios participante – a lista está disponível no Blog do Noel. No blog, é possível ainda selecionar uma cartinha de forma online.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog, e conforme cronograma da campanha. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado.

História

A campanha começou quando carteiros, que não sabiam o que fazer com as cartas enviadas pelas crianças ao Papai Noel, decidiram atender os pedidos. Com o passar do tempo, a empresa criou um programa corporativo para disponibilizar as cartas para adoção por suas empregadas e empregados e por toda a sociedade.

Desde o início da campanha, mais de 6 milhões de crianças tiveram seus pedidos atendidos. Em 2022, os Correios disponibilizaram 252 mil cartas, das quais 187 mil foram adotadas.

Alerta

Os Correios informam que não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

