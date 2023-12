Oriximiná (PA) ganha Mirante do Trombetas e serviços do Governo do Estado, nesta sexta (22)

Localizado no ponto mais alto da orla do município de Oriximiná, no oeste do Pará, o Mirante do Trombetas foi entregue à população pelo governador Helder Barbalho, nesta sexta-feira (22). A inauguração desse equipamento turístico ocorreu como parte de uma agenda de entrega de obras e serviços do Governo do Estado.

O Mirante do Trombetas foi viabilizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O complexo é uma verdadeira janela para o rio que dá nome ao equipamento. Logo após a inauguração, o governador percorreu os espaços de convivência. Helder Barbalho ressaltou a importância da obra e dos investimentos do Estado no município.

"Feliz de poder estar aqui entregando o Mirante do Trombetas, benefícios da produção rural para aqueles que mais precisam nessa região, entregando os acordos de pesca que garantem a preservação dos nossos rios e a produção sustentável para colocar alimento na mesa e, ainda, a produção, garantindo renda aos nossos pescadores e pescadoras, assegurando benefícios habitacionais do programa Sua Casa para contemplar as famílias mais vulneráveis da cidade, e com isto assistir com qualidade habitacional aqueles que mais precisam”, afirmou o governador.

De frente para o rio

Com aproximadamente 1.760 metros quadrados de área construída, a estrutura conta com um deque de contemplação para o rio. O acesso à parte superior será feita por escadas e por elevador para Pessoa com Deficiência (PcDs). O playground possui escorregadores, gangorras e gira-gira. Para que as crianças não se machuquem, toda a área do parquinho possui uma base de areia grossa.

No paisagismo, foram utilizados gramas tipo esmeralda e na área de passeio foi instalado piso intertravado (blokret) no padrão “espinha de peixe”. A quadra poliesportiva possui piso em concreto polido e pintado, além de proteção nas laterais. Além disso, foi realizado o serviço para a construção da praça de alimentação, academia, instalações sanitárias, além de espaço descoberto para contemplação, espaço de convivência.

Agricultores

Durante a mesma agenda, o governador Helder Barbalho fez a entrega de 200 motores rabeta, 100 roçadeiras, 150 basquetas, 50 facões de açougue, cinco freezers e cinco fogões industriais. Esses equipamentos irão fortalecer as ações do pequeno produtor, encurtar a distância da zona rural para a urbana e contribuir para o desenvolvimento econômico de agricultores familiares.

"Feliz de estar aqui e poder entregar benefícios da produção rural por meio do Pará Rural para esses produtores", declarou o chefe do Executivo estadual. O Programa de Redução da Pobreza e Gestão dos Recursos Naturais do Pará (Pará Rural) enfoca duas áreas críticas: redução da pobreza rural e o melhoramento da gestão dos recursos naturais (gestão fundiária e gestão ambiental).

Moradia

Duzentas e trinta e sete famílias de Oriximiná receberam também nesta sexta-feira (22) cheques do programa habitacional "Sua Casa", do Governo do Pará. O investimento foi de mais de R$ 2 milhões. O Estado já investiu mais de R$ 350 milhões, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), para melhorar as condições de moradia em mais de 130 municípios paraenses.

Pesca

Ainda na agenda em Oriximiná, o Governo beneficiou mais de 780 famílias com Acordos de Pesca, instrumentos de ordenamento destinados a regular o uso e o aproveitamento dos recursos pesqueiros em uma área específica, beneficiando 784 famílias.

Os tratados abrangem as regiões dos lagos Sapucuá e Paraná do Matapí, em uma área de mais de 30 mil hectares, e das comunidades de São Sebastião Boca dos Currais e Santa Cecília, às margens do Lago Igarapé Nhamundá e Igarapé do Curais, em área de 5,8 mil hectares dentro do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE-Nhamundá).