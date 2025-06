Operação Corpus Christi inicia com ações de fiscalização e combate à poluição sonora em Salinas

Com reforço no esquema de segurança para o feriado prolongado de Corpus Christi, Salinópolis conta com mais de 180 agentes atuando na Operação "Corpus Christi", coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). A ação envolve órgãos do Sistema Estadual de Segurança e segue até a próxima segunda-feira (23), com atividades preventivas e ostensivas para garantir a tranquilidade de moradores e turistas em um dos destinos mais procurados do estado.

O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel PM Sérgio Neves, destacou o planejamento integrado da operação. "Estamos com o policiamento reforçado em Salinas para atender ao público que costuma lotar a cidade nos feriados prolongados. Temos equipes na unidade da Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar e, ainda, o Detran junto ao Batalhão de Polícia Rodoviária realizando fiscalização de trânsito e orientação aos condutores. As equipes do Corpo de Bombeiros também estão presentes nas praias e estradas. Tudo coordenado para que todos aproveitem o feriado com segurança", afirmou o secretário.

Visitando Salinas após dois anos, a professora universitária Lorena Carneiro, natural de Marabá, elogiou o reforço no policiamento na praia do Atalaia. "Fazia dois anos que não vínhamos a Salinas, e achei a cidade muito segura, inclusive com policiamento na praia. Isso nos deixa mais tranquilos. Estou com minha família e nos sentimos seguros para curtir essa praia linda", disse.

Fiscalização e operações

Na entrada do município, equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) realizam fiscalização de veículos e documentação. Na manhã desta quinta-feira (19), a movimentação na entrada da cidade era considerada tranquila.

Além disso, operações específicas, como a Lei Seca, são realizadas diariamente de forma integrada entre as Polícias Civil e Militar e o Detran, com foco na prevenção e repressão de crimes de trânsito, principalmente o combate à condução de veículos sob efeito de álcool.

Durante a noite, a operação Tolerância Zero fiscaliza estabelecimentos comerciais, com foco na regularização de licenças e também no combate a crimes ambientais e à perturbação da ordem pública.

Organização do trânsito na praia

Outro destaque da operação é o balizamento da faixa de areia da praia do Atalaia, que garante o ordenamento do tráfego de veículos e pedestres ao longo de três quilômetros. A medida visa evitar acidentes em uma das praias mais movimentadas do Pará.

Operação em todo o estado

A Operação Corpus Christi 2025 acontece em 33 localidades paraenses, com mais de mil agentes mobilizados. Além de Salinas, as ações ocorrem em praias, balneários e áreas próximas a igrejas e locais de celebrações religiosas. O trabalho conta com o apoio das Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros, Detran, Grupamento Aéreo (Graesp), Guarda Municipal de Belém e órgãos municipais de segurança.

As ações começaram na quarta-feira (18) e seguem até segunda-feira (23), com foco em garantir um feriado seguro para todos os paraenses.