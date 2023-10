Operação CORE 23: 300 militares norte-americanos desembarcam em Belém a partir do dia 31 de outubro

Os estados do Pará e Amapá vão receber a Operação Combined Operation and Rotation Exercise (CORE 23). O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Norte (CMN) fará um exercício combinado com o Exército dos Estados Unidos da América (EUA). A ação será realizada entre os dias 1 e 16 de novembro. A partir do dia 31 de outubro, cerca de 300 militares norte-americanos irão desembarcar em Belém e serão encaminhados para dar início ao treinamento conjunto.

A tropa brasileira será composta por 1.200 militares, que já realizaram atividades preparatórias, dentre instruções teóricas e práticas voltadas especificamente para a Operação. Neste ano, a CORE será realizada em três fases. A primeira será feita quando os militares do Exército americano vão participar do Estágio de Vida e Combate na Selva (EVCS), ministrada pelos militares do 2° Batalhão de Infantaria de Selva (2° BIS). Esta primeira etapa será realizada entre os dias 2 a 4 de novembro, em Belém.

Já a segunda fase será feita em Macapá, capital do estado do Amapá, no dia 6 de novembro, em que será feita uma formatura de abertura e, em seguida, a realização do 'Painel de Gênero - A Mulher nas Forças Armadas', que reúne militares convidados, especialistas de ambos os países, para tratar dos pontos mais relevantes do ingresso das mulheres no Exército.

A última fase será a realização do exercício operacional em campo, nos dias 7 a 16 de novembro. A terceira etapa irá ocorrer nos municípios Ferreira Gomes, Oiapoque e no Distrito de Clevelândia do Norte, todos localizados no Amapá. Serão realizadas ações de assalto aeromóvel com a utilização dos helicópteros do Exército Brasileiro e operações em ambiente de selva.

A cerimônia de encerramento da CORE23 está marcada para o dia 16 de novembro, no Oiapoque, na Companhia Especial de Fronteira (CEF). A iniciativa é resultado de um programa de cooperação, que foi acordado entre os países. O exercício CORE estipula atividades bilaterais anuais até o ano de 2028. A primeira edição aconteceu no Brasil em 2021 e a segunda na cidade de Louisiana nos EUA, em 2022.

Por meio desses exercícios, as tropas dos dois países compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa, visando ampliar a interoperabilidade entre os exércitos e desenvolver a doutrina militar terrestre.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)