ONG leva tratamentos de saúde bucal e médico para pessoas em situação de vulnerabilidade em Cametá

As pessoas em situação de vulnerabilidade social de Cametá poderão ter atendimentos odontológico especializado durante essa semana, até esta sexta-feira (19), das comunidades de Pinhel, Itapuama, Escrivão, Camarão, Jatuarana e Anduru. Os pacientes poderão ser atendidos das 8h às 19h. A ação é realizada pela Organização Não-Governamental (ONG) Por1Sorriso.

A estimativa é que ocorram por volta de 150 atendimentos odontológicos em todas as especialidades e que aproximadamente mil procedimentos sejam realizados. O projeto conta com cerca de 55 voluntários, incluindo especialistas em diversas áreas da medicina e odontologia, como odontopediatras, endodontistas, protesistas, cirurgiões, periodontistas e especialistas em dentística. Já na área médica haverá espaço para consultas com clínico geral, pediatra, ginecologista, psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta.

De acordo com a organização, a estrutura montada no local permite a realização de procedimentos como restaurações, extrações, tratamentos de canal, raspagens periodontais, profilaxia (limpeza), exames radiográficos, escaneamento digital, confecção de próteses dentárias, além de orientação de higiene bucal.

“Estar nessa comunidade pela segunda vez reforça que a nossa atuação não é pontual, mas sim um projeto de impacto contínuo. Nosso objetivo nesta ação é duplo: acolher novos pacientes que necessitam de suporte médico e odontológico e assegurar que os tratamentos iniciados no ano passado tenham a evolução e o monitoramento adequados", afirma o doutor Felipe Rossi, fundador e Presidente da ONG Por1Sorriso.

A ONG Por1Sorriso foi fundada há dez anos, em 2016. A organização sem fins lucrativos já atendeu a vida de mais de 30 mil pessoas em comunidades do Brasil e em países do continente africano, como Quênia e Moçambique. Mais de 100 mil procedimentos já foram realizados, como atendimento odontológico humanizado e especializado a pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de equipes multidisciplinares e infraestrutura de ponta.

Serviço: Atendimento médico e odontológico gratuito

Local de atendimento: Comunidades de Cametá (PA)

Quem pode participar: moradores das comunidades de Cametá, Pinhel, Itapuama, Escrivão, Camarão, Jatuarana, Anduru.

Data dos atendimentos: de 14/06 a 19/06.

Horário dos atendimentos: das 8h às 19h.