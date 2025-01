O Liberal conquista 2º lugar no Prêmio de Jornalismo do TCE-PA

O jornal O Liberal conquistou o segundo lugar na categoria Webjornalismo do 1º Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). O resultado foi anunciado nesta quarta-feira (22). A reportagem premiada, intitulada 'Mais de 55 mil pessoas garantem cidadania e voz ativa com o TCE Cidadão', destaca as iniciativas promovidas pelo TCE-PA ao longo dos últimos dez anos para incentivar a participação cidadã no acompanhamento das ações da administração pública.

Com texto de Dilson Pimentel e fotografia de Tarso Sarraf, a matéria é fruto do trabalho coletivo da redação do jornal O Liberal. A equipe envolvida dedicou-se a retratar a importância do programa TCE Cidadão para ampliar a consciência crítica da população em relação à gestão dos recursos públicos e à transparência governamental.

“Fiquei feliz com a premiação, que, aliás, é resultado de um trabalho coletivo da redação. Parabenizo o TCE pela iniciativa de realizar essa premiação. Que seja a primeira de muitas. E destaco o quanto é importante o cidadão poder agir de forma crítica, consciente, e usar todas as ferramentas disponíveis para cobrar dos governantes que usem corretamente os recursos públicos”, afirmou o jornalista Dilson Pimentel.

Tarso Sarraf ressaltou a importância de iniciativas como esta para valorizar o trabalho da imprensa e incentivar a reflexão sobre a cidadania. “Fico honrado em fazer parte de uma reportagem que destaca o papel do TCE-PA na conscientização cidadã e no fortalecimento da democracia. Parabenizo o tribunal pela iniciativa de reconhecer o trabalho jornalístico e incentivar a produção de conteúdo de interesse público”, afirmou.

Além de Dilson Pimentel e Tarso Sarraf, a reportagem teve Arthur Moraes como editor de vídeo, Heloá Canali como editora de texto, Igor Luiz na edição Web e Tecnologia, além dos coordenadores do núcleo de Atualidade de O Liberal, Fabiana Batista e João Thiago. O chefe de produção foi Lázaro Magalhães e a chefe de reportagem foi Camila Moreira.

O prêmio, promovido pelo TCE-PA em sua primeira edição, teve como tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”. A premiação contemplou quatro categorias – Telejornalismo, Radiojornalismo, Jornalismo Impresso e Webjornalismo –, avaliadas com base em critérios como relevância social, qualidade editorial, criatividade e profundidade na abordagem do tema.

Os trabalhos inscritos foram analisados por uma comissão julgadora formada por professores especialistas, mestres e doutores da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (FACOM/UFPA) e das universidades Estácio e da Amazônia (Unama).

A cerimônia de premiação ocorrerá no próximo dia 29 de janeiro, no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, localizado no edifício anexo à sede do TCE-PA, em Belém. O evento será conduzido pela presidente do Tribunal, Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, que encerra seu mandato no biênio 2024/2025.