Novo sistema de emissão de carteira para pessoas com TEA é lançado em Santarém

Um novo sistema de emissão da carteira municipal de identificação e atendimento prioritário da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi lançado em Santarém, no oeste paraense, na última terça-feira (2). Com essa iniciativa, as carteiras agora terão validade por tempo indeterminado.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Direitos da Pessoa com Deficiência (NDPD), Marcicley Caldas, o sistema passou por aperfeiçoamento e inovação digital, permitindo que o responsável pela pessoa com autismo solicite a carteira diretamente pelo site da Prefeitura.

Feita a emissão do documento de forma digital, só será necessário ir até à sede do Centro de Atendimento Social e Centro de Atendimento ao Empreendedor Cidadão (CAS-Caec) para receber a carteira de identificação na data agendada. Mas, se preferir, o solicitante poderá fazer a impressão colorida com autonomia.

"Foi mais um grande passo para facilitar a vida das famílias com pessoas que têm TEA e que agora poderão fazer a emissão via sistema, sem se deslocar de suas casas", observou o coordenador.

Essa mudança também reflete nas Leis municipais nº 20.555 e nº 20.611, sancionadas pelo prefeito Nélio Aguiar, que determinam a emissão da carteira para pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, destaca que o novo sistema foi planejado com o apoio do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), visando proporcionar mais autonomia e agilidade no processo de emissão e recebimento da carteira.

"Desde o início da gestão estamos avançando na política de inclusão. No início, tínhamos um conselho que estava apenas criado em lei, mas a gente colocou para funcionar. Ele está ativo com suas reuniões mensais. Realizamos em 2023 a primeira Conferência da Pessoa com Deficiência e teremos, ao final deste mês, representante na Conferência Estadual da PcD. Tivemos ainda a efetivação da implantação da carteira do autista, uma identificação de suma importância para este público, e criamos o Núcleo da Pessoa com Deficiência, com isso vamos avançando com a gestão para ampliar e melhorar cada vez mais", destacou Celsa.

Cibeli Diniz, coordenadora do TEAS Tapajós, avaliou positivamente a emissão via sistema, enfatizando a importância dessa identificação para as famílias de pessoas com autismo.

Passo a passo para solicitar a nova carteira:

1. Acesse o site: https://santarem.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp

2. Clique em “Protocolos”

3. Faça Login ou Cadastro

4. No campo “Assunto”, pesquise por “TEA”

5. Selecione “Solicitação Para Emissão da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”

6. Preencha os dados necessários e faça o upload dos documentos solicitados

7. Aguarde análise e retorno da solicitação

8. Caso deferido, imprima a carteira colorida