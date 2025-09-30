Novo 'Navio de Assistência Hospitalar' da Marinha leva atendimento a ribeirinhos na Região Norte

A população ribeirinha da Região Norte contará com um novo Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) para atender comunidades localizadas em áreas de difícil acesso. A embarcação, chamada “Sargento Lima”, conta com uma tripulação de 23 militares, entre oficiais e praças. Ela será destinada ao atendimento médico e odontológico em locais com pouca oferta de serviços de saúde, principalmente nos estados do Pará e Amapá. A incorporação do NAsH à Marinha do Brasil será em uma cerimônia militar no dia 1º de outubro, na Escadinha do Cais do Porto, na Praça Pedro Teixeira, ao lado da Estação das Docas, em Belém do Pará.

O navio também poderá ser empregado em missões de busca e salvamento em áreas fluviais, transporte logístico de pessoal e material, em emergências como enchentes ou desastres naturais, entre outros. Com ele, será expandida a capacidade de assistência social e hospitalar da Força Naval na região norte do país. Na mesma cerimônia será empossado o primeiro Comandante do Navio, Capitão-Tenente Renan Rodrigues Machado, que conduzirá a tripulação e iniciará as operações do novo meio naval.

Atendimentos

Com quase 25 metros de comprimento e 8 metros de largura (boca), o NAsH “Sargento Lima” foi projetado para alcançar locais onde outros navios não conseguem operar, superando barreiras físicas e de navegabilidade. A bordo, conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de vacinação e de procedimentos, farmácia, espaços de acolhimento e enfermaria.

Sua capacidade operacional prevê quatro missões anuais, cada uma com até 20 dias de duração, permitindo o atendimento de até 20 localidades por ano. Estima-se que mais de 4.500 pessoas recebam assistência médica e odontológica por ano. Além disso, o navio possibilitará o retorno às mesmas comunidades dentro de um mesmo ciclo, ampliando o alcance das ações da Marinha na Amazônia Oriental.

O Navio de Assistência Hospitalar tem origem na antiga Unidade Básica de Saúde Fluvial “Mestre Quintino”, doada à Marinha pela Prefeitura do município de Araguatins, no Tocantins, em março de 2024.

Homenagem

A escolha do nome presta homenagem ao Primeiro-Sargento João Morais de Lima, herói da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No naufrágio do cruzador Bahia, em 1945, mesmo diante da morte iminente, Lima recusou-se a salvar-se sozinho e insistiu em resgatar seu comandante gravemente ferido. Ambos foram tragados pelo mar, deixando para a história um legado de lealdade e sacrifício.

A cerimônia de incorporação do (NAsH) “Sargento Lima” será presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Arthur Fernando Bettega Corrêa. Contará com a presença do Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Claudio Henrique Mello de Almeida; do Comandante-em-Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra, e do Comandante do 4º Distrito Naval, Vice-Almirante Adriano Marcelino Batista.

Serviço:

Mostra de Armamento (incorporação) à Marinha do Brasil e Assunção do Cargo de Comando do NAsH “Sargento Lima”

Local: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira) / Belém (PA)

Data: 1º de outubro de 2025

Horário: 19h15