Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Novo 'Navio de Assistência Hospitalar' da Marinha leva atendimento a ribeirinhos na Região Norte

A embarcação funcionará como Unidade Básica de Saúde para o atendimento médico e odontológico em comunidades ribeirinhas de difícil acesso no Pará e do Amapá

O Liberal
fonte

Novo 'Navio de Assistência Hospitalar' da Marinha leva atendimento a ribeirinhos na Região Norte. (Foto: Marinha do Brasil)

A população ribeirinha da Região Norte contará com um novo Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) para atender comunidades localizadas em áreas de difícil acesso. A embarcação, chamada “Sargento Lima”, conta com uma tripulação de 23 militares, entre oficiais e praças. Ela será destinada ao atendimento médico e odontológico em locais com pouca oferta de serviços de saúde, principalmente nos estados do Pará e Amapá. A incorporação do NAsH à Marinha do Brasil será em uma cerimônia militar no dia 1º de outubro, na Escadinha do Cais do Porto, na Praça Pedro Teixeira, ao lado da Estação das Docas, em Belém do Pará.

O navio também poderá ser empregado em missões de busca e salvamento em áreas fluviais, transporte logístico de pessoal e material, em emergências como enchentes ou desastres naturais, entre outros. Com ele, será expandida a capacidade de assistência social e hospitalar da Força Naval na região norte do país. Na mesma cerimônia será empossado o primeiro Comandante do Navio, Capitão-Tenente Renan Rodrigues Machado, que conduzirá a tripulação e iniciará as operações do novo meio naval.

Atendimentos

Com quase 25 metros de comprimento e 8 metros de largura (boca), o NAsH “Sargento Lima” foi projetado para alcançar locais onde outros navios não conseguem operar, superando barreiras físicas e de navegabilidade. A bordo, conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de vacinação e de procedimentos, farmácia, espaços de acolhimento e enfermaria.

Sua capacidade operacional prevê quatro missões anuais, cada uma com até 20 dias de duração, permitindo o atendimento de até 20 localidades por ano. Estima-se que mais de 4.500 pessoas recebam assistência médica e odontológica por ano. Além disso, o navio possibilitará o retorno às mesmas comunidades dentro de um mesmo ciclo, ampliando o alcance das ações da Marinha na Amazônia Oriental.

O Navio de Assistência Hospitalar tem origem na antiga Unidade Básica de Saúde Fluvial “Mestre Quintino”, doada à Marinha pela Prefeitura do município de Araguatins, no Tocantins, em março de 2024.

Homenagem

A escolha do nome presta homenagem ao Primeiro-Sargento João Morais de Lima, herói da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No naufrágio do cruzador Bahia, em 1945, mesmo diante da morte iminente, Lima recusou-se a salvar-se sozinho e insistiu em resgatar seu comandante gravemente ferido. Ambos foram tragados pelo mar, deixando para a história um legado de lealdade e sacrifício.

A cerimônia de incorporação do (NAsH) “Sargento Lima” será presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Arthur Fernando Bettega Corrêa. Contará com a presença do Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Claudio Henrique Mello de Almeida; do Comandante-em-Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra, e do Comandante do 4º Distrito Naval, Vice-Almirante Adriano Marcelino Batista.

Serviço:

Mostra de Armamento (incorporação) à Marinha do Brasil e Assunção do Cargo de Comando do NAsH “Sargento Lima”

Local: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira) / Belém (PA)

Data: 1º de outubro de 2025

Horário: 19h15

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marinha do brasil

Navio de Assistência Hospitalar
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Pará: aeronave britânica realiza primeiro voo na Amazônia para estudar o clima global

Pesquisadores pretendem apresentar dados na COP 30

30.09.25 11h03

PARÁ

Sefa apreende 25 toneladas de ferragens e componentes de postos de combustível no Pará

As operações ocorreram em Santarém e Cachoeira do Piriá, resultando na emissão de Termos de Apreensão no valor total de R$ 58.998,52

29.09.25 14h38

PATRIMÔNIO

Cristo Redentor de Castanhal é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Pará

Projeto garante proteção legal e reforça a importância histórica, cultural e religiosa do monumento, símbolo de fé e identidade para a população de Castanhal e de todo o Pará

29.09.25 14h21

TRANSPORTE

Castanhal tem apenas 3 ônibus circulando e vive crise no transporte público

Câmara solicitou ao prefeito a abertura de um processo licitatório para que empresas de fora possam investir no transporte coletivo no município

29.09.25 14h10

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

MEIO AMBIENTE

Pará: aeronave britânica realiza primeiro voo na Amazônia para estudar o clima global

Pesquisadores pretendem apresentar dados na COP 30

30.09.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda