No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

O Pará e outros nove estados brasileiros têm mais famílias beneficiárias do Bolsa Família do que pessoas empregadas com carteira assinada. No Estado, são 1.305.816 famílias atendidas pelo programa social contra 1.011.109 empregos formais, o que representa uma diferença de 294.707 mil pessoas a mais recebendo o benefício do que trabalhando com carteira assinada. Os dados, de julho de 2025, são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Ministério do Desenvolvimento Social, divulgados pelo portal Poder360.

O Maranhão lidera o ranking nacional, com 521,6 mil pessoas a mais recebendo o Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Em seguida aparecem o Pará (294,7 mil), o Piauí (193,5 mil) e a Bahia (185,4 mil). Já São Paulo registra 12,3 milhões de trabalhadores formais a mais do que famílias atendidas pelo programa social. Os dados não incluem servidores públicos.

Apesar do cenário, houve melhora recente nos índices de dependência do Bolsa Família. Em julho de 2024, eram 12 unidades da Federação com mais beneficiários do que empregados formais; em janeiro de 2023, o número chegava a 13. Especialistas apontam que a Regra de Proteção, criada em 2023, foi determinante para essa redução. O mecanismo permite que famílias que elevem sua renda para até R$ 706 por pessoa continuem recebendo metade do benefício por até um ano.

Somente em julho, 2,7 milhões de famílias estavam enquadradas nessa regra, ou seja, haviam conseguido emprego ou iniciado um negócio e se encontravam em fase de transição para deixar o programa. Na comparação entre julho de 2025 e o mesmo mês do ano anterior, todos os estados e o Distrito Federal registraram crescimento maior no emprego formal do que no Bolsa Família.

Na análise proporcional, o Maranhão também apresenta o pior resultado: são 1,77 beneficiários do programa para cada trabalhador formal, índice que era de 1,87 há um ano. Entre os dez estados com maior dependência, seis estão no Nordeste e quatro na região Norte.

Na outra ponta, Santa Catarina tem a menor taxa de dependência proporcional, com 12 empregos formais para cada beneficiário do Bolsa Família. O Distrito Federal aparece em segundo lugar, com seis trabalhadores formais para cada família atendida pelo programa.

Ranking de estados brasileiros com mais beneficiários do Bolsa Família que empregados com Carteira de Trabalho

ESTADO | EMPREGO FORMAL | FAMÍLIAS NO BOLSA FAMÍLIA | DIFERENÇA BENEFÍCIOS - EMPREGOS

MA - 676.028 | 1.197.658 | -521.630

PA - 1.011.109 | 1.305.816 | -294.707

PI - 375.197 | 568.678 | -193.481

BA - 2.198.037 | 2.383.390 | -185.353

PB - 521.186 | 640.883 | -119.697

AL - 451.069 | 512.841 | -61.772

AM - 567.222 | 628.746 | -61.524

AP - 97.363 | 119.264 | -21.901

SE - 347.805 | 364.468 | -16.663

AC - 112.723 | 128.156 | -15.433

RR - 83.650 | 78.775 | 4.875

PE - 1.538.615 | 1.523.850 | 14.765

CE - 1.433.598 | 1.400.210 | 33.388

RN - 542.480 | 479.224 | 63.256

TO - 267.203 | 147.631 | 119.572

RO - 301.390 | 130.111 | 171.279

MS - 694.504 | 190.601 | 503.903

ES - 930.041 | 292.577 | 637.464

MT - 986.062 | 230.954 | 755.108

DF - 1.040.703 | 161.234 | 879.469

GO - 1.642.912 | 461.652 | 1.181.260

RS - 2.912.394 | 575.240 | 2.337.154

SC - 2.645.813 | 215.499 | 2.430.314

RJ - 3.949.093 | 1.511.598 | 2.437.495

PR - 3.314.165 | 569.612 | 2.744.553

MG - 5.060.535 | 1.484.883 | 3.575.652

SP - 14.674.535 | 2.340.344 | 12.334.191

Fonte: Caged e Ministério do Desenvolvimento Social