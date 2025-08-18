Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

O Liberal
fonte

10 Estados têm mais Bolsa Família que emprego com carteira assinada (Foto: Reprodução | MDS)

O Pará e outros nove estados brasileiros têm mais famílias beneficiárias do Bolsa Família do que pessoas empregadas com carteira assinada. No Estado, são 1.305.816 famílias atendidas pelo programa social contra 1.011.109 empregos formais, o que representa uma diferença de 294.707 mil pessoas a mais recebendo o benefício do que trabalhando com carteira assinada. Os dados, de julho de 2025, são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Ministério do Desenvolvimento Social, divulgados pelo portal Poder360.

O Maranhão lidera o ranking nacional, com 521,6 mil pessoas a mais recebendo o Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Em seguida aparecem o Pará (294,7 mil), o Piauí (193,5 mil) e a Bahia (185,4 mil). Já São Paulo registra 12,3 milhões de trabalhadores formais a mais do que famílias atendidas pelo programa social. Os dados não incluem servidores públicos.

Apesar do cenário, houve melhora recente nos índices de dependência do Bolsa Família. Em julho de 2024, eram 12 unidades da Federação com mais beneficiários do que empregados formais; em janeiro de 2023, o número chegava a 13. Especialistas apontam que a Regra de Proteção, criada em 2023, foi determinante para essa redução. O mecanismo permite que famílias que elevem sua renda para até R$ 706 por pessoa continuem recebendo metade do benefício por até um ano.

Somente em julho, 2,7 milhões de famílias estavam enquadradas nessa regra, ou seja, haviam conseguido emprego ou iniciado um negócio e se encontravam em fase de transição para deixar o programa. Na comparação entre julho de 2025 e o mesmo mês do ano anterior, todos os estados e o Distrito Federal registraram crescimento maior no emprego formal do que no Bolsa Família.

Na análise proporcional, o Maranhão também apresenta o pior resultado: são 1,77 beneficiários do programa para cada trabalhador formal, índice que era de 1,87 há um ano. Entre os dez estados com maior dependência, seis estão no Nordeste e quatro na região Norte.

Na outra ponta, Santa Catarina tem a menor taxa de dependência proporcional, com 12 empregos formais para cada beneficiário do Bolsa Família. O Distrito Federal aparece em segundo lugar, com seis trabalhadores formais para cada família atendida pelo programa.

Ranking de estados brasileiros com mais beneficiários do Bolsa Família que empregados com Carteira de Trabalho

ESTADO | EMPREGO FORMAL | FAMÍLIAS NO BOLSA FAMÍLIA | DIFERENÇA BENEFÍCIOS - EMPREGOS

  • MA - 676.028 | 1.197.658 | -521.630
  • PA - 1.011.109 | 1.305.816 | -294.707
  • PI - 375.197 | 568.678 | -193.481
  • BA - 2.198.037 | 2.383.390 | -185.353
  • PB - 521.186 | 640.883 | -119.697
  • AL - 451.069 | 512.841 | -61.772
  • AM - 567.222 | 628.746 | -61.524
  • AP - 97.363 | 119.264 | -21.901
  • SE - 347.805 | 364.468 | -16.663
  • AC - 112.723 | 128.156 | -15.433
  • RR - 83.650 | 78.775 | 4.875
  • PE - 1.538.615 | 1.523.850 | 14.765
  • CE - 1.433.598 | 1.400.210 | 33.388
  • RN - 542.480 | 479.224 | 63.256
  • TO - 267.203 | 147.631 | 119.572
  • RO - 301.390 | 130.111 | 171.279
  • MS - 694.504 | 190.601 | 503.903
  • ES - 930.041 | 292.577 | 637.464
  • MT - 986.062 | 230.954 | 755.108
  • DF - 1.040.703 | 161.234 | 879.469
  • GO - 1.642.912 | 461.652 | 1.181.260
  • RS - 2.912.394 | 575.240 | 2.337.154
  • SC - 2.645.813 | 215.499 | 2.430.314
  • RJ - 3.949.093 | 1.511.598 | 2.437.495
  • PR - 3.314.165 | 569.612 | 2.744.553
  • MG - 5.060.535 | 1.484.883 | 3.575.652
  • SP - 14.674.535 | 2.340.344 | 12.334.191

Fonte: Caged e Ministério do Desenvolvimento Social

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bolsa família

empregos formais

pará

economia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

POLÍCIA

Crimes virtuais contra crianças: delegada alerta para aumento de casos e como prevenir 

Somente entre janeiro e julho de 2025, a Polícia Civil do Pará realizou 13 operações contra crimes virtuais envolvendo crianças e adolescentes, resultando em nove prisões

17.08.25 7h00

OURO

Apreensão de ouro no Pará em 2025 é 40 vezes maior que em anos anteriores

Transporte de ouro ilegal no estado tem sido um dos alvos de operações da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal

16.08.25 17h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

TECNOLOGIA

Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação

Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação

17.08.25 9h00

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

TRÂNSITO

Tirar a primeira CNH no Pará custa R$ 2,8 mil; proposta prevê fim da obrigatoriedade de autoescola

Pesquisa aponta 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e 32% ainda não se habilitaram devido ao alto custo da Carteira Nacional de Habilitação

16.08.25 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda