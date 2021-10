No Dia Mundial da Alimentação, conheça 5 alimentos essenciais para uma rotina saudável

No sábado (16), é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, instituído desde 1981 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para alertar sobre a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade. A data também foca na reflexão de problemas sociais associados, como fome, desnutrição e pobreza. O dia foi escolhido para lembrar a fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em 1945.

De acordo com o nutricionista e personal trainer Claudemir Barros, de Belém, deve ser um momento para intensificar a reflexão. "Para conscientizar sobre alimentação balanceada e regular, tendo em vista que muitas pessoas, mundialmente, sofrem com a desigualdade alimentar. Ou seja, com a falta de alimentos adequados. É uma data para fazer essa reflexão", disse.

No Brasil, a segurança alimentar, que é o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, é um direito social fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 64/2010. E um cardápio saudável inclui a diversidade com vitaminas e minerais, advindos de legumes, frutas e verduras e outros itens.

"Podemos dividir em macro e micronutrientes. Macro com proteínas de carnes, peixe e frango. Carboidratos com frutas, cereais, fibras, aveias, arroz integral, pão integral. Gorduras (lipídios), presentes no azeite, que são consideradas insaturadas, ou seja, gorduras boas. Em castanhas também. E micro com vitaminas e minerais, encontrados em boa quantidade nos vegetais, verduras e legumes", orientou Claudemir Barros.

No top cinco dos alimentos essenciais para uma rotina saudável, estão os seguintes itens: ovo, considerado super completo; peixe, que fortalece o sistema imune; a quinoa, classificada como superalimento; abacate, que é ótima fonte de gordura boa; e azeite de oliva, rico em antioxidante e anti-inflamatório natural.

VITAMINAS

O especialista também reforçou os riscos da hipervitaminose, quadro clínico cuja concentração de determinada vitamina está excedente em relação à quantidade ideal. Costuma ocorrer especialmente quando o cidadão realiza suplementação sem acompanhamento de um profissional.

"É um problema sério, porque tem pessoas que fazem suplementação por conta própria. Com alta concentração de vitamina D no corpo, por exemplo, pode ocorrer a elevação dos níveis de cálcio no sangue, provocando uma hipercalcemia, que, por sua vez, pode levar a um quadro de calcificação das artérias", alertou o nutricionista.

"Também existe exemplo de hipervitaminose com vitamina B e A, que pode provocar queda de cabelo, náuseas e outros problemas. O ideal é sempre procurar um nutricionista para fazer a suplementação, quando for necessária", detalhou Claudemir.

COMIDA PARA EVITAR DOENÇAS

Para a endocrinologista Ana Augusta Valente, uma alimentação saudável é fundamental para se evitar doenças, com destaque para o diabetes e obesidade. “É importante ficar atento ao ganho e perda de peso, bem como ao aumento da fome, às idas frequentes ao banheiro. É claro que só a alimentação não causa essas doenças. Muitas pessoas já têm uma predisposição, mas todos precisam cuidar melhor de sua alimentação”, pediu a endocrinologista.

Segundo a profissional, a rotina acelerada, o acesso à alimentação rápida – os chamados fast foods –, contribuem atualmente para o surgimento da obesidade, principalmente. “As pessoas não têm o hábito de programar a alimentação. Elas comem tudo o que veem na rua. Esses alimentos possuem alta concentração de conservantes. É preciso começar a ter mais carinho na hora de preparar os alimentos. Evite o uso abusivo de fast foods, frituras, gorduras, conservantes e guloseimas. Invista nas frutas, verduras, legumes e proteínas assadas, cozidas e grelhadas”, recomendou Ana Augusta.

Dicas para uma alimentação saudável

1 - Ovo

Alimento completo, cheio de nutrientes necessários, como antioxidantes, vitaminas e minerais, além de ser rico em proteínas. E o melhor de tudo, com ótimo custo benefício.



2 - Peixe

Um dos alimentos mais essenciais, traz inúmeros benefícios para a mente e o corpo, como fortalecimento do sistema imune, prevenção da osteoporose, vitamina D, proteínas, além de ajudar na perda de peso.



3 - Quinoa

Considerado um superalimento, traz em sua composição proteína vegetal, bastante ferro, cálcio e fibras. Além de vitaminas do complexo B.



4 - Abacate

Fruta com ótima fonte de gordura boa (gorduras insaturadas), que ajuda no controle do colesterol, rico em fibras, antioxidante e ainda aumenta a saciedade.



5 - Azeite de Oliva

Rico em antioxidante e anti-inflamatório natural. Tem o poder de reduzir o colesterol ruim, ajudando na saúde do coração e do cérebro, além de garantir saciedade e auxiliar na digestão.

FONTE: NUTRICIONISTA E PERSONAL TRAINER CLAUDEMIR BARROS.