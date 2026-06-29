Mutirão facilita atualização cadastral de clientes da Águas do Pará em dois bairros de Belém

Moradores dos bairros da Sacramenta e Cidade Velha terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à concessionária Águas do Pará sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento. A ação itinerante será realizada até o dia 3 de julho e também permitirá que os clientes consultem a possibilidade de adesão à Tarifa Social, negociem débitos e esclareçam dúvidas sobre os serviços prestados.

Na Sacramenta, o atendimento ocorre nos dias 29 e 30 de junho, na Passagem Mucajá, em frente ao Posto Texas. Já entre os dias 1º e 3 de julho, a equipe estará na Praça do Arsenal, no bairro da Cidade Velha. Em ambos os locais, o atendimento será das 8h30 às 17h.

Segundo a concessionária, manter o cadastro atualizado facilita a comunicação com os consumidores, que passam a receber avisos por SMS e WhatsApp sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações relacionadas ao serviço.

A atualização também é necessária para quem deseja solicitar a Tarifa Social, benefício que oferece desconto de 50% na conta de água para famílias que atendam aos critérios do programa, além de possibilitar acesso às campanhas de negociação de débitos.

Para realizar o procedimento, o titular da ligação deve apresentar CPF ou CNPJ, nome completo, número de telefone com DDD e endereço de e-mail.

A empresa orienta os clientes a fornecerem informações pessoais apenas pelos canais oficiais de atendimento, destacando que não solicita atualização cadastral por meio de ligações telefônicas ou mensagens enviadas por terceiros.

Serviço

Sacramenta

Data: 29 e 30 de junho

Local: Passagem Mucajá, em frente ao Posto Texas

Horário: das 8h30 às 17h

Cidade Velha

Data: 1º a 3 de julho

Local: Praça do Arsenal

Horário: das 8h30 às 17h