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Mutirão facilita atualização cadastral de clientes da Águas do Pará em dois bairros de Belém

Atendimento itinerante passa pela Sacramenta e Cidade Velha para atualização de dados, acesso à Tarifa Social e negociação de débitos

Da Redação
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A atualização também é necessária para quem deseja solicitar a Tarifa Social, benefício que oferece desconto de 50% na conta de água (Divulgação)

Moradores dos bairros da Sacramenta e Cidade Velha terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à concessionária Águas do Pará sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento. A ação itinerante será realizada até o dia 3 de julho e também permitirá que os clientes consultem a possibilidade de adesão à Tarifa Social, negociem débitos e esclareçam dúvidas sobre os serviços prestados.

Na Sacramenta, o atendimento ocorre nos dias 29 e 30 de junho, na Passagem Mucajá, em frente ao Posto Texas. Já entre os dias 1º e 3 de julho, a equipe estará na Praça do Arsenal, no bairro da Cidade Velha. Em ambos os locais, o atendimento será das 8h30 às 17h.

Segundo a concessionária, manter o cadastro atualizado facilita a comunicação com os consumidores, que passam a receber avisos por SMS e WhatsApp sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações relacionadas ao serviço.

A atualização também é necessária para quem deseja solicitar a Tarifa Social, benefício que oferece desconto de 50% na conta de água para famílias que atendam aos critérios do programa, além de possibilitar acesso às campanhas de negociação de débitos.

Para realizar o procedimento, o titular da ligação deve apresentar CPF ou CNPJ, nome completo, número de telefone com DDD e endereço de e-mail.

A empresa orienta os clientes a fornecerem informações pessoais apenas pelos canais oficiais de atendimento, destacando que não solicita atualização cadastral por meio de ligações telefônicas ou mensagens enviadas por terceiros.

Serviço

Sacramenta

Data: 29 e 30 de junho
Local: Passagem Mucajá, em frente ao Posto Texas
Horário: das 8h30 às 17h

Cidade Velha

Data: 1º a 3 de julho
Local: Praça do Arsenal
Horário: das 8h30 às 17h

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Palavras-chave

águas do pará

Atualização cadastro

Pará
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