Município do Pará registra morte de adolescente com suspeita de meningite

A morte de uma adolescente de 12 anos está sendo investigada por suspeita de meningite no município de Redenção, no sul do Pará. Além disso, o município também registra um segundo caso suspeito da doença, sobre o qual ainda não foram divulgadas informações como idade, gênero ou a unidade de saúde onde o paciente está internado. As informações foram divulgadas na quinta-feira-feira (25), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que informou que ambos os casos seguem sob investigação laboratorial.

"Em relação ao caso da adolescente de 12 anos, residente no município de Redenção, a Sespa esclarece que foi notificada sobre a ocorrência e que o caso permanece sob investigação laboratorial. Portanto, até o momento, não há confirmação de que a causa do óbito tenha sido meningite bacteriana. A Sespa vem atuando em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Redenção na vigilância epidemiológica", destaca a nota.

Já em relação ao segundo paciente, a amostra coletada continua em análise no Laboratório Central do Estado (Lacen-PA). "A Sespa ressalta que estão sendo realizadas ações de controle no município, tais como investigação, quimioprofilaxia, vigilância de contatos e capacitação para profissionais de saúde", acrescenta.

Casos de meningite no Pará

De acordo com a Sespa, o Pará notificou 81 casos de meningite meningocócica em 2026, até o momento. Em todo o ano de 2025, foram registrados 234 casos da doença. "A Sespa orienta que pessoas com sintomas como febre de início súbito, rigidez na nuca, dor de cabeça intensa, confusão mental, náuseas e vômitos procurem atendimento médico imediatamente para diagnóstico e tratamento precoces", ponderou.

O que diz a Prefeitura de Redenção?

Por meio de uma publicação na sua conta oficial no Instagram, a Prefeitura de Redenção noticiou sobre os dois casos e afirmou que "a situação está sendo acompanhada de perto". Ainda segundo o post, as equipes da Saúde e Educação já adotaram todas as medidas preventivas na rede municipal de ensino. A publicação acompanha um vídeo com serviço de prevenção contra a meningite.

"No vídeo, explicamos como ocorre a transmissão e o que você pode fazer para se proteger. A principal forma de prevenção é a vacina, disponível gratuitamente nas unidades de saúde para crianças a partir dos 3 meses. Mantenha a calma, mantenha-se informado e mantenha a vacinação em dia", diz a legenda do post.

Desde quinta-feira (25/6) a reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Redenção para detalhar sobre os casos. Com questionamentos sobre possível suspensão de aulas e outras atividades escolares na escola onde a adolescente que morreu com suspeita de meningite estudava. E sobre o estado de saúde e o detalhamento de onde está e quem é o segundo paciente com suspeita da doença. Não houve retorno até o fechamento do texto.

Serviço:

Orientações que a Prefeitura de Redenção divulgou no vídeo publicado no Instagram:

A transmissão da meningite ocorre apenas por contato íntimo e secreções respiratórias;

A doença não se espalha apenas por compartilhar o mesmo ambiente;

Para se proteger, evite compartilhar copos, talheres, garrafas, cigarros e objetos de uso pessoal:

Mantenha a vacinação em dia.

A Secretaria de Saúde de Educação oferece a vacina contra a meningite para crianças a partir dos 3 meses de idade, conforme o calendário do SUS;

Vacinar é a forma mais eficaz de prevenção. Procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a caderneta do seu filho atualizada.

Informamos também que a Secretaria de Educação, junto à Secretaria de Saúde, estão tomando todas as medidas para evitar casos na rede municipal de ensino.