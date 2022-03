Mulheres em situação de violência doméstica recebem tarde de beleza em Santarém

Vítimas de violência doméstica que são atendidas pelo Centro Maria Pará de Santarém, no oeste do estado, participaram nesta terça-feira (8) de uma ação de beleza. A programação intitulada de ‘Valoriza Mulher’ é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

O objetivo dessa ação é trabalhar a autoestima das mulheres que sofrem algum tipo de violência. Durante a tarde foram oferecidos os serviços de cortes de cabelo, unhas, pele e maquiagem. Na ação, elas também foram agraciadas com bolsas de cursos profissionalizantes por meio de sorteio.

Dia da mulher STM Durante a tarde foram oferecidos os serviços de cortes de cabelo, unhas, pele e maquiagem. Foto: Andria Almeida/ O Liberal

Segundo a assessora de políticas públicas para as mulheres, vinculada à Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Cleo Campos, o projeto visa contribuir na autonomia e autoestima das mulheres. "A ação está sendo direcionada para o público do Maria do Pará, mulheres em situação de violência, estão recebendo os serviços e também com a possibilidade de ganhar cursos e abrir novas oportunidades para elas”, disse.

Uma das mulheres atendidas pela Maria do Pará, falou sobre como está sendo importante para ela uma ação como essa. "Eu tô me sentindo especial, não só pelo fato de estar fazendo unha e tudo, mas pelo valor que o Maria do Pará tem para as mulheres, o cuidado que tem com a gente”, destacou.

O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Maria do Pará atende atualmente 482 mulheres com serviços que incluem atendimentos pedagógicos e psicólogos. A psicóloga do Centro, Altair Miranda, que faz o acompanhamento das vítimas explicou como funciona o acolhimento.

"O nosso público é porta aberta, demanda espontânea, ou ela já foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência, pediu medidas protetivas, onde é gerado um inquérito e a vara da violência encaminha pra cá, para o Centro Maria do Pará, para que nós possamos fazer contato com essa mulher vítima de violência e agendar o atendimento dela aqui conosco” enfatizou.

O portal O Liberal conversou com umas das vítimas atendidas, que contou sobre sua relação com o Centro Maria do Pará após sofrer violência doméstica.

"Eu fui casada por 24 anos, esse tempo todo foi tratada com ignorância, brutalidade, o tempo todo. Quando eu decidi que eu não queria mais, ele não aceitou a separação e vivia me perseguindo e me ameaçando, até que um dia eu tive coragem e fui denunciar. Na delegacia me encaminharam para cá. E aí desde lá eu sou protegida, acompanhada, perdi medo, eu tinha medo, eu peguei e fiquei em depressão, tinha medo de sair na rua. Tive atendimento psicológico e hoje eu tô me sentindo bem melhor e vencida, vitoriosa”, relata.

As mulheres vítimas de violências são atendidas por vários profissionais, entre eles estão psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e orientações jurídicas.