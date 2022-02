Mulher perde dinheiro em rua de Altamira e valor é recuperado; veja o vídeo

Um vídeo ajudou uma mulher a recuperar o dinheiro que ela havia deixado cair em uma rua muito movimentada de Altamira. Nas imagens, é possível ver o momento que a quantia cai em uma calçada e, logo depois, um homem pega e coloca no bolso. Desde então, teriam começado as buscas pelo senhor que aparece no vídeo e pelo dinheiro.

Confira o vídeo do momento que o dinheiro foi perdido:

A auxiliar administrativa, que aparece nas imagens, estaria recebendo pagamentos referentes à distribuidora de gás onde trabalha, na terça-feira (01), quando perdeu o dinheiro. No pacote, havia cerca de R$ 2.600. Depois que o vídeo foi compartilhado nas redes sociais, ela conseguiu identificar o homem e localizá-lo.

O idoso que pegou o dinheiro disse que não teria visto quando o valor foi perdido e nem sabia de quem era. Ela já havia gastado uma pare do valor e fez a devolução dos R$ 1.900 restantes. Após irem em uma delegacia, ele garantiu que fará o pagamento do restante em três parcelas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)