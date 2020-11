Motorista é preso em Itaituba por transportar eleitores, o que é crime eleitoral

A Polícia Federal acaba de informar que um motorista de caminhão foi preso neste domingo (15) sob acusação de transporte irregular de eleitores no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Como repassou a PF, por volta das 12h30, agentes da corporação observaram um veículo do tipo caminhonete, cabine dupla, marca Toyota, modelo Hilux, com muitas pessoas, inclusive com uma delas sendo transportada na caçamba, saindo do Colégio São Francisco em Itaituba (PA), um dos locais de votação do município.

"Feita a abordagem, os policiais detectaram tratar-se do crime eleitoral previsto nos artigos 10 e 11 § III da lei Lei 6.091/74, transporte irregular de eleitores. Além do motorista, o veículo transportava 6 eleitores, um na caçamba, e entre eles uma grávida", relatou a PF.

Todas as pessoas foram encaminhadas para o Posto Avançado da Polícia Federal em Itaituba. "Após interrogatório dos envolvidos, o delegado de Polícia Federal confirmou a suspeita e determinou a prisão em flagrante do motorista".