Mosqueiro terá linha experimental de transporte fluvial a partir da próxima semana

A população de Mosqueiro vai ganhar uma nova opção de transporte por navio. A viagem Belém - Mosqueiro será realizada em embarcação, com capacidade para 208 passageiros e previsão para iniciar o período de teste a partir da próxima semana em alusão aos 128 anos da ilha.

A linha terá dois tipos de operação, sendo de segunda a sexta-feira, com o navio saindo do Terminal Hidroviário de Mosqueiro até o Terminal Hidroviário de Belém, às 5h30.

O retorno de Belém para Mosqueiro será às 18h30. A viagem terá duração de cerca de 1h40. Também será testada uma linha turística aos finais de semana.

Ordem de Serviço

A prefeitura de Belém já recebeu algumas propostas e vai assinar, ainda esta semana, a Ordem de Serviço para a empresa começar a operar por 180 dias.

No final de maio deste ano, gestores da Semob realizaram uma viagem teste, saindo do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro da Condor, com destino ao Terminal Hidroviário de Mosqueiro. A viagem experimental serviu para avaliar a possibilidade de implantação da linha fluvial para a ilha.