Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Moradores reclamam de lixões acumulados pelas ruas da Cidade Nova I

Segundo os moradores, a coleta de lixo irregular e a falta de limpeza da Prefeitura Municipal de Ananindeua tem piorado a situação há 15 dias

O Liberal
fonte

Lixo ocupa as calçadas e impedem o tráfego dos pedestres (Ivan Duarte/ O Liberal)

Os moradores da Cidade Nova I, no bairro do Coqueiro, tem sofrido com lixões em vários locais. Na praça da Nove, localizada na travessa WE-9A com a avenida Três Corações, um lixão com materiais de construção, lixo domiciliar, restos de móveis e muitas folhas só tem aumentado. Segundo os moradores, a coleta de lixo irregular e a falta de limpeza da Prefeitura Municipal de Ananindeua tem piorado a situação há 15 dias. 

image Lixo acumulado é moradia para insetos e roedores (Ivan Duarte/ O Liberal)

A moradora Rosangela Flexa, de 70 anos, reside há 49 anos no local, e conta que nunca viu a situação do lixo desta maneira. De acordo com ela, os moradores tem sofrido com ratos e insetos, que entram dentro de suas casas, apresentando riscos para a saúde, especialmente de crianças. "A situação tem piorado. Eles botam lixo e não veem buscar na praça, aí vai se acumulando, as pessoas vão jogando, jogando, e jogando”, apontou. "Tem muito rato, inclusive na minha casa tem aparecido na cozinha. A gente tem visto eles andando. Fico preocupada porque tenho criança. A gente fica muito preocupada”, complementou.

image A moradora Rosângela Flexa, de 70 anos, reside há 49 anos no local, e conta que nunca viu a situação do lixo desta maneira (Ivan Duarte/ O LIberal)

A comunidade está buscando soluções junto à prefeitura para resolver o problema antes da chegada de eventos importantes como o Círio de Nazaré. A coleta adequada, que deveria ocorrer regularmente nas segundas, quartas e sextas, não estaria sendo realizada, o que agrava a situação. A comunidade planeja formalizar uma denúncia à prefeitura para buscar uma solução efetiva para o problema do lixo.

A vizinha Francisca Souza, de 78 anos, detalha que os moradores sempre precisam reclamar muito para que a prefeitura recolha o lixo na localidade. “Isso junta, junta e quando já está transbordando é que a gente briga e vai lá reclamar para eles limparem. Devem estar para passar”, conta. Algumas pessoas se aproveitam do amontoado de lixo para jogar ainda mais dejetos na praça que fica inutilizada. Francisca reclama que a coleta domiciliar tem deixado a desejar. “Não tem passado direito. Tem semana que passa, mas tem semana que não. Quando a gente vê o lixo já está todo espalhado por causa dos animais, e a gente tem que juntar tudo de novo”, assegura.

image Diversos tipos de materiais ocupam as ruas da Cidade Nova I, em Ananindeua (Ivan Duarte/ O Liberal)

Os moradores estão preocupados com a sujeira durante a Trasladação do Círio de Nazaré, que passa pela avenida Três Corações, e faz uma parada na paróquia da comunidade. “Está se aproximando do Círio, o que mais a gente precisa é que façam a limpeza e a podagem das árvores. Elas estão muito altas, atrapalham até a passagem da gente por aqui”, destacou.

image Andar pelas calçadas tem se tornado um desafio (Ivan Duarte/ O Liberal)

A reportagem demandou a Prefeitura de Ananindeua para apurar quais providência serão tomadas. Não houve retorno até o fechamento desta edição. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lixo

ananindeua

cidade nova

entulhos na rua

falta de coleta de lixo em ananindeua
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Sefa apreende 25 toneladas de ferragens e componentes de postos de combustível no Pará

As operações ocorreram em Santarém e Cachoeira do Piriá, resultando na emissão de Termos de Apreensão no valor total de R$ 58.998,52

29.09.25 14h38

PATRIMÔNIO

Cristo Redentor de Castanhal é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Pará

Projeto garante proteção legal e reforça a importância histórica, cultural e religiosa do monumento, símbolo de fé e identidade para a população de Castanhal e de todo o Pará

29.09.25 14h21

TRANSPORTE

Castanhal tem apenas 3 ônibus circulando e vive crise no transporte público

Câmara solicitou ao prefeito a abertura de um processo licitatório para que empresas de fora possam investir no transporte coletivo no município

29.09.25 14h10

ESPORTE

Projeto Corpo Saudável faz 18 anos e oferece aulas gratuitas para 23 polos em Castanhal

Iniciativa da Semel, que democratiza o acesso ao exercício físico, inclui treino funcional, alongamento e avaliação nutricional

29.09.25 14h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

SEM SOLUÇÃO

MPPA cria força-tarefa para investigar homicídios no campo em municípios do Pará

“A verdade é que a impunidade é meio que um câncer do crime", diz o procurador-geral de Justiça, Alexandre Tourinho

29.09.25 12h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda