Moradores reclamam de lixões acumulados pelas ruas da Cidade Nova I

Os moradores da Cidade Nova I, no bairro do Coqueiro, tem sofrido com lixões em vários locais. Na praça da Nove, localizada na travessa WE-9A com a avenida Três Corações, um lixão com materiais de construção, lixo domiciliar, restos de móveis e muitas folhas só tem aumentado. Segundo os moradores, a coleta de lixo irregular e a falta de limpeza da Prefeitura Municipal de Ananindeua tem piorado a situação há 15 dias.

Lixo acumulado é moradia para insetos e roedores (Ivan Duarte/ O Liberal)

A moradora Rosangela Flexa, de 70 anos, reside há 49 anos no local, e conta que nunca viu a situação do lixo desta maneira. De acordo com ela, os moradores tem sofrido com ratos e insetos, que entram dentro de suas casas, apresentando riscos para a saúde, especialmente de crianças. "A situação tem piorado. Eles botam lixo e não veem buscar na praça, aí vai se acumulando, as pessoas vão jogando, jogando, e jogando”, apontou. "Tem muito rato, inclusive na minha casa tem aparecido na cozinha. A gente tem visto eles andando. Fico preocupada porque tenho criança. A gente fica muito preocupada”, complementou.

A moradora Rosângela Flexa, de 70 anos, reside há 49 anos no local, e conta que nunca viu a situação do lixo desta maneira (Ivan Duarte/ O LIberal)

A comunidade está buscando soluções junto à prefeitura para resolver o problema antes da chegada de eventos importantes como o Círio de Nazaré. A coleta adequada, que deveria ocorrer regularmente nas segundas, quartas e sextas, não estaria sendo realizada, o que agrava a situação. A comunidade planeja formalizar uma denúncia à prefeitura para buscar uma solução efetiva para o problema do lixo.

A vizinha Francisca Souza, de 78 anos, detalha que os moradores sempre precisam reclamar muito para que a prefeitura recolha o lixo na localidade. “Isso junta, junta e quando já está transbordando é que a gente briga e vai lá reclamar para eles limparem. Devem estar para passar”, conta. Algumas pessoas se aproveitam do amontoado de lixo para jogar ainda mais dejetos na praça que fica inutilizada. Francisca reclama que a coleta domiciliar tem deixado a desejar. “Não tem passado direito. Tem semana que passa, mas tem semana que não. Quando a gente vê o lixo já está todo espalhado por causa dos animais, e a gente tem que juntar tudo de novo”, assegura.

Diversos tipos de materiais ocupam as ruas da Cidade Nova I, em Ananindeua (Ivan Duarte/ O Liberal)

Os moradores estão preocupados com a sujeira durante a Trasladação do Círio de Nazaré, que passa pela avenida Três Corações, e faz uma parada na paróquia da comunidade. “Está se aproximando do Círio, o que mais a gente precisa é que façam a limpeza e a podagem das árvores. Elas estão muito altas, atrapalham até a passagem da gente por aqui”, destacou.

Andar pelas calçadas tem se tornado um desafio (Ivan Duarte/ O Liberal)

A reportagem demandou a Prefeitura de Ananindeua para apurar quais providência serão tomadas. Não houve retorno até o fechamento desta edição.