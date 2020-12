Moradores de Cametá organizam ato nesta terça para cobrar segurança

Após uma semana da noite de terror no município de Cametá, no nordeste paraense, com homens armados que invadiram uma agência bancária e fizeram dezenas de reféns, incluindo um óbito, o sentimento na cidade é de medo e revolta. Para cobrar mais segurança do poder público, moradores da localidade vão realizar um ato pacífico no início da manhã desta terça-feira (08).



A mobilização será por volta das 7h, no Trevo do bairro de Santa Maria, em frente à Igreja de São Benedito. Representantes de vários bairros foram mobilizados. Eles vão caminhar segurando um balão branco simbolizando a paz até em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo da Prefeitura Municipal, no bairro central. Foi nesse local que o refém Alessandro de Jesus Lopes Moraes, de 25 anos, foi morto após correr durante a troca de tiros entre os criminosos e a polícia. Após o trajeto, será realizada uma oração.



De acordo com a dona de casa Socorro Patrício, que ajudou a organizar o ato, a vizinhança está temerosa até para cobrar segurança. "O povo tá com muito medo, acuado. Medo de represálias. Mas queremos pedir mais segurança. Apesar do pavor, há muita revolta. É necessário dar mais condições para a polícia", comentou.



Os abalos emocionais são constantes, conforme relatou dona Socorro. "Conversei com a mãe de um dos reféns, que disse que ele ainda chora e não dorme à noite, porque fica com medo de qualquer barulho. Eu conhecia o Alessandro. Os pais dele estão muito abalados e não vão conseguir participar. Mas o irmão dele disse que vai".