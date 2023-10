Moradores de bairro em São Miguel do Guamá ficam 36 horas sem energia

Moradores do bairro Castanheira, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Estado, passaram 36 horas sem energia elétrica. Pelo menos é o que afirmam os moradores. A Equatorial Pará informou que o problema na luz foi causado devido a um defeito no transformador que atende a localidade. O serviço foi retomado somente na tarde desta quinta-feira (5), às 16h20.

O autônomo Adonai Fernando de Oliveira, de 51 anos, vive há dez anos na Rua Cumaru. Ele conta que a falta de energia na área é frequente e traz diversos problemas para os residentes. Incluindo a filha dele, que tem 16 anos, diagnosticada com diabete tipo 1 e faz utilização de insulina, para poder manter o controle no sangue do açúcar ingerido através dos alimentos. “Quase que perdemos a insulina dela por falta de energia na geladeira e na casa. Tive que levar para a casa de uma vizinha em outro bairro, porque não tínhamos energia. Alimentos foram perdidos. Algumas coisas não tem como aproveitar mais. A gente fica no prejuízo”, diz ele.

A dor de cabeça, ainda de acordo com o morador, também afetou o estabelecimento comercial que ele tem com a esposa. “A gente tem uma fábrica de pão de queijo, salgados. Perdemos uma parte da mercadoria. O que estava congelado a gente conseguiu tirar e transportar para outro bairro. O que estava pré-congelado, perdemos”, lamentou.

Segundo Adonai, o fornecimento do serviço foi paralisado logo na madrugada de quarta-feira (4), por volta das 4h. “É um bairro que sofre muito com a falta de luz. Na quarta (4), às 4h, faltou energia. Estamos sem energia, sem água, porque seca as caixas d’água. É complicado. Um amigo meu tem um filho recém-nascido e teve que levá-lo para dentro do carro com o ar-condicionado ligado para fazer o menino dormir. Um calor infernal”, acrescentou.

Durante a conversa com a redação integrada de O Liberal, Adonai esclareceu que, na tarde desta quinta-feira (5), uma equipe da Equatorial foi até o local para tentar resolver a falta de luz. Procurada pela reportagem, a empresa concessionária de energia confirmou que “uma equipe técnica para o bairro Castanheira, em São Miguel do Guamá, para normalizar o fornecimento de energia elétrica”.

A distribuidora reforçou que as equipes técnicas e comerciais não medirão esforços para solucionar o problema no menor tempo possível e lamentou os transtornos causados. Em casos de falta de energia, os clientes devem registrar as ocorrências através dos canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.