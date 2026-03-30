Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Modernização tecnológica da rede estadual de saúde agiliza diagnósticos e descentraliza exames

Equipamentos de última geração em hospitais regionais e policlínicas pretende reduzir filas e evitar deslocamentos de pacientes

O Liberal
fonte

Novos equipamentos de última geração permitem diagnósticos mais rápidos e precisos na rede pública de saúde. (Divulgação / Agência Pará)

A modernização da rede pública com novos equipamentos tecnológicos têm buscado transformar o acesso da população a exames e diagnósticos especializados. Nos últimos anos, hospitais regionais, policlínicas e unidades de urgência passaram a contar com equipamentos de alta tecnologia, como tomógrafos, ressonâncias magnéticas, mamógrafos e aparelhos de ultrassonografia, garantindo resultados mais rápidos e precisos.

Essas tecnologias estão presentes em unidades como o Hospital da Mulher e o Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, em Belém; a Policlínica Carajás, em Marabá; além de hospitais regionais em Santarém, Castanhal, Tucuruí, Salinópolis e Redenção. A estratégia estadual foca em fortalecer o parque tecnológico e descentralizar os serviços, permitindo que pacientes do interior acessem exames de alta complexidade sem precisar viajar até a capital. Os investimentos são realizados pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

“O governo do Pará tem feito um esforço histórico para modernizar a rede e levar o atendimento especializado para mais perto da população. Investir em tecnologia significa garantir diagnósticos rápidos, tratamentos eficientes e salvar vidas. Muitos exames que antes só eram feitos em Belém já estão disponíveis no interior, o que reduz distâncias e fortalece o SUS em todo o estado”, destacou o secretário de Saúde, Ualame Machado.

De acordo com a Diretoria de Desenvolvimento de Redes Assistenciais (DDRA) da Sespa, Vanessa Araújo, a implantação desses equipamentos é um avanço crucial para organizar a rede e reduzir filas. “Aparelhos modernos, como tomógrafos de múltiplos canais, processam imagens em poucos segundos, aumentando o volume de atendimentos por hora. As tecnologias digitais permitem reconstruções em alta definição e 3D, o que acelera a análise do radiologista e evita que o paciente passe por múltiplos exames até o diagnóstico correto”, explica.

Ela reforça ainda o impacto social da medida. “Quando instalamos essa estrutura em hospitais regionais, o paciente não precisa viajar horas para um exame de poucos minutos. Isso reduz custos pessoais, evita deslocamentos longos e garante que o tratamento comece muito mais rápido”, detalha.

DIAGNÓSTICO - Nas unidades de urgência, a tecnologia fortalece a segurança das decisões clínicas. No Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, em Belém, exames de imagem são fundamentais para avaliar casos críticos. Para a médica Maria Clara Amorim de Oliveira, a disponibilidade imediata desses recursos ampliou a capacidade de resposta da equipe.

“Ter exames de imagem dentro do pronto-socorro é um grande avanço. Eles dão suporte à avaliação clínica e ajudam na tomada de decisão. Com tomografia, ultrassom e raio-X, conseguimos diferenciar rapidamente situações urgentes, como apendicite ou um AVC, iniciando o tratamento de forma muito mais célere”, afirma a médica.

A aposentada Maria Risoleide de Almeida Pereira, 62 anos, moradora de Ipixuna, sentiu esse impacto na prática. Encaminhada com um problema intestinal grave, ela destaca a rapidez do atendimento. “A tomografia foi essencial para que os médicos descobrissem a causa dos sintomas e indicassem a cirurgia de urgência. Deu tudo certo e sou muito grata pela rapidez com que cuidaram do meu caso”, agradeceu.

O aposentado Eudiracir Moraes da Silva, de Ananindeua, também aprovou a estrutura após realizar uma ultrassonografia. “É muito importante chegar a um hospital e ter os equipamentos necessários para descobrir o que a gente tem. Sem diagnóstico, não há tratamento. Fiquei impressionado com o porte da unidade”, afirmou.

INTERIORIZAÇÃO - A política de interiorização tem levado alta complexidade para municípios como Marabá, no Sudeste paraense. Na Policlínica Carajás, os equipamentos de última geração oferecem maior precisão na identificação de doenças.

Segundo o técnico em radiologia Weslley Dhenne, a modernidade dos aparelhos reflete na qualidade do trabalho. “Trabalhamos com equipamentos novos, o que faz diferença na nitidez das imagens. Na ressonância, conseguimos visualizar alterações com muito mais detalhes, garantindo segurança para o médico e para o paciente”, informa.

No Hospital da Mulher do Pará, a estrutura tecnológica inclui mamografia e densitometria óssea, fundamentais para a prevenção. “O setor foi estruturado com equipamentos de alta eficiência tecnológica e energética. Em menos de um ano, ampliamos significativamente o acesso das mulheres a exames que permitem identificar doenças de forma precoce”, destacou a diretora-geral da unidade, Nelma Machado.

Para a professora Joana Cordovil, 54 anos, o exame de densitometria foi decisivo para o seu tratamento. “O atendimento foi excelente e o exame ajudou a descobrir que tenho osteoporose e artrose. Agora posso seguir com o tratamento correto”, contou.

EFICIÊNCIA - Além do ganho clínico, a tecnologia otimiza os recursos públicos. Procedimentos de alta definição, como endoscopia e colonoscopia, permitem intervenções menos invasivas, evitando cirurgias complexas e internações prolongadas.

“Diagnosticar precocemente evita complicações graves e tratamentos onerosos no futuro. Na prática, isso significa mais qualidade de vida para o paciente e eficiência para o sistema de saúde”, conclui a gestora Vanessa Araújo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

saúde pública no pará

tecnologia na saúde
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Estágio

CIEE anuncia vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.125,69

Oportunidades voltadas a alunos do ensino médio, técnico e graduação

30.03.26 7h30

POLÍCIA

Sefa apreende mais de 17 toneladas de mel de abelha em Cachoeira do Piriá

Segundo a Sefa, o condutor de uma carreta apresentou nota fiscal de mel de abelha, informando que a carga era remessa para fim específico de exportação

28.03.26 15h42

MERCADO AUTOMOTIVO

Financiamento de veículos no Pará cresce 7% em fevereiro

Estado registrou 40 mil unidades negociadas e ocupa a nona posição no ranking nacional de crédito automotivo

27.03.26 14h11

BENEFÍCIO

Gás do Povo: Pará tem 808 mil novas famílias atendidas em março

Investimento federal de R$ 85,9 milhões assegura botijão de 13 quilos gratuito para paraenses inscritos no Cadastro Único

27.03.26 12h56

MAIS LIDAS EM PARÁ

CANCELAMENTO

Show de Bruno Mafra é cancelado em Belém após condenação por estupro de vulnerável

Programação do dia 17 de abril foi alterada após repercussão da condenação por estupro de vulnerável

28.03.26 19h31

CASO BRUNO MAFRA

Condenado por estupro de vulnerável, Bruno Mafra tem formação em Psicologia

Cantor da banda Bruno e Trio cursou e se formou na área antes de seguir carreira musical

28.03.26 15h50

ONÇA

Qual o nome escolhido para oncinha nascida no BioParque Vale Amazônia? Veja aqui!

Mais de 28 mil votaram pela internet em opções inspiradas em nomes de origem indígena de rios da Amazônia

29.03.26 18h56

AÇAÍBOT

Máquina que colhe açaí ganha prêmio nacional; entenda como funciona

Tecnologia inédita desenvolvida no Brasil usa IA e pode transformar produção no Norte

26.03.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda