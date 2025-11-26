Mocajuba celebra Círio de Nossa Senhora da Conceição, nesta sexta (28)

O município de Mocajuba celebra, na próxima sexta (28) o 171º Círio de Nossa Senhora da Conceição. Este evento religioso e cultural é um dos mais importantes da cidade, reunindo fiéis e famílias em uma jornada de fé, devoção e união. A festividade, que acontece anualmente em honra à Padroeira de Mocajuba, transcende a religiosidade, envolvendo toda a comunidade em uma rica vivência cultural. O encerramento será no dia 8 de dezembro, com uma missa celebrada por Dom Paulo Andreolli, Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

A programação do Círio de Mocajuba 2025 é marcada por uma série de eventos religiosos e culturais, com destaque para a tradicional Transladação, que ocorre no dia 27 de novembro, e o Círio Terrestre no dia 28 de novembro, com a Missa de Abertura às 06:30, celebrada por Dom Ivanildo Oliveira Almeida, na Capela Nossa Senhora de Fátima.

A festa segue com o Círio da Juventude, no dia 30 de novembro, e o Círio das Crianças, em 6 de dezembro. O encerramento será no dia 8 de dezembro, com uma missa celebrada por Dom Paulo Andreolli, Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, seguida de procissão e a tradicional coroação de Nossa Senhora. Durante o dia, haverá ainda o leilão e almoço no salão paroquial.

A presença de outros eventos externos, que atraem a atenção dos mais jovens, é vista como uma barreira para a participação plena da nova geração na vida religiosa. No entanto, os organizadores esperam que a festa deste ano seja uma oportunidade de conversão e de despertar espiritual para todos.

“Queremos que a festa seja, acima de tudo, um momento de grande oração e reflexão. Esperamos que a Palavra de Deus ecoe em cada coração e que haja muitas conversões”, destaca o Padre Sílvio Teixeira da Silva, Vigário Paroquial de Mocajuba.

A segurança é garantida por um esquema que visa tranquilizar todos os participantes, enquanto a logística, adaptada à realidade local, é realizada com muito esforço e carinho. A comunidade se empenha para que tudo aconteça de forma tranquila e com a alegria característica dos mocajubenses.

“O Círio de Mocajuba é mais do que uma festa religiosa, é um momento de renovação espiritual para os moradores da cidade e fiéis de outras localidades. A presença de Nossa Senhora da Conceição, simbolizada pela imagem que foi doada ao povo de Mocajuba no ano de 1854, representa o acolhimento e a proteção da Mãe Imaculada. Segundo os organizadores, a celebração visa despertar no coração dos participantes a esperança, a paz e o desejo de servir ao próximo com amor. A cidade, sob a proteção de Nossa Senhora, busca viver em harmonia e fé”, pontua o Padre Sílvio Teixeira da Silva.

O tema "Bem-aventurada Virgem Maria, Porta do Céu” retrata a realidade mariológica. O lema: “Eis que faço novas todas as coisas”, retirado do texto bíblico Ap 21,5, apresenta a condição futura da Igreja que já se realizou em Maria, esposa virgem, formosa, sem mancha nem ruga.

A festa é uma oportunidade para fortalecer os laços espirituais e promover a paz entre os habitantes. A festividade, que conta com a presença do Bispo de Cametá, Dom Ivanildo Oliveira Almeida, e outros membros da Igreja, é vista como uma oportunidade para reavivar a fé e a oração, especialmente entre os mais jovens, que enfrentam desafios para manter-se conectados à vida religiosa em um contexto de crescente secularização.

Além de sua importância espiritual, o Círio de Mocajuba é uma manifestação cultural rica que envolve toda a comunidade. Com 171 anos de tradição, a festa se tornou parte indissociável do cotidiano dos moradores, envolvendo encontros familiares, passeios, visitas, o parque de diversões e as vendas na praça. As ruas são ornamentadas com enfeites e as paradas do Círio atraem uma multidão que celebra com fervor, demonstrando paixão e devoção.