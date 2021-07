Ministra Damares se encontra com a pajé Zeneida Lima em Soure, neste sábado (3)

No terceiro dia no Marajó, desde que chegou a Soure na quinta-feira (1º) , a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, acompanhada de representantes dos governos federal, conheceu neste sábado (3), o Instituto Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia, entidade mantida pela conhecida pajé Zeneida Lima.

Durante a visita, Damares e Zeneida conversaram bastante e a pajé fez questão de mostrar as dependências do Instituto e contar sobre o trabalho de educação socioambiental realizado no espaço. A ministra elogiou tudo que viu.

Em um momento da visita, a ministra fez toda a comitiva sentar em uma das salas de aula e pediu para Zeneida dar aula sobre as coisas do Marajó.

"A Zeneida é um ícone para o Brasil, uma inspiração, quem não conhece a história dela deve assistir o filme e ler sobre ela, e esse Instituto aqui é um exemplo, entender o que é cada risco desse aqui e a educação de qualidade desse trabalho para crianças vulneráveis", disse Damares Alves, apontando para cerâmicas marajoaras na parede ao fundo.

A ministra e a pajé Zeneida praticamente não se separaram durante a visita, andando de mãos dadas pelos espaços e conversando o tempo todo. "O Marajó não é só rio e floresta, é encanto, é cultura. A gente sai daqui muito feliz, aqui tem reitora de universidade, representantes do MEC, de vários ministérios que nunca tiveram contato com essa riqueza e a gente quer mostrar isso para o mundo. A gente quer trazer o mundo para conhecer o Marajó. Essa instituição é um exemplo para o Brasil e para o mundo", reiterou a ministra sobre o trabalho de Zeneida.

Damares pontuou que soube de engenheiros, professores e assistentes sociais que passaram pelo Instituto Caruanas e agora tocam suas vidas, alguns, ajudam a formar outras crianças no local.

"Os meninos do Marajó são gênios, sobreviver à tanta diversidade num território icônico tem de ser muito inteligente. Então ela (Zeneida Lima) está dando oportunidade a esses gênios se formarem. A gente vê no meio da floresta sala de informática, inclusão digital para os meninos. Esse instituto é um exemplo de amar a terra, respeitar a natureza, mas ao mesmo tempo ter contato com o mundo digital e respeito à cultura, essa integração terra, água, cultura, dignidade humana é demais", frisou a ministra na frente da comitiva.