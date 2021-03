Ministério da Saúde investiga variantes do novo coronavírus no oeste do Pará

Uma equipe do Ministério da Saúde investiga variantes do novo coronavírus na região oeste do Pará. A ação integrada entre Estado, Município e União é importante para os gestores da Saúde subsidiarem as tomadas de decisão. O foco do trabalho é a circulação das variantes do novo coronavírus, causador da Covid-19. Nesta sexta-feira (5), os técnicos estiverem no município de Óbidos.

Além de Óbidos, a investigação abrangerá os municípios de Monte Alegre, Óbidos, Prainha, Santarém, Rurópolis, Brasil Novo e Altamira. Os técnicos avaliam os prontuários médicos que descrevem os sintomas, quadro clínico e o resultado de exames e testes realizados pelos pacientes.

Coordenadora de Saúde da Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará, Talita Liberal explicou que técnicos do Ministério da Saúde atuam com base em uma lista de pacientes identificados com a variante. Com esse conteúdo, eles analisam os prontuários e avaliam a evolução do quadro clínico.

A coordenadora também relatou que a investigação pode ser estendida para outros municípios, dependendo da evolução da pandemia na região. “Os estudos estão em aberto devido ao grande volume de documento que precisa ser analisado”, disse Talita Liberal.

A secretária municipal de Saúde de Óbidos, Ana Elza Tavares, acredita que esse trabalho integrado entre Estado, Município e União é importante para os gestores da saúde subsidiarem as tomadas de decisão.

VARIANTES IDENTIFICADAS

As mutações identificada são consideradas Variantes de Atenção (VOC) no Brasil. Na região oeste estadual, a pesquisa investigativa se volta à variante P.1 pela proximidade e interligação socioeconômica do oeste do Pará com o Estado do Amazonas, em especial, Manaus.

Especificamente no município de Santarém, houve a confirmação oficial da presença da nova variante da Covid-19, em 29 de janeiro, após análise do Instituto Evandro Chagas (IEC), em amostras de dois pacientes que foram diagnosticados com o vírus.

A equipe do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS), da Secretaria de Vigilância em Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde está em uma missão exploratória, desde o dia 17 de janeiro, para verificar as demandas no atendimento a pacientes de Covid-19 no Pará e investigar variantes do novo coronavírus.