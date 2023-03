Paraense de 14 anos transforma talento em renda extra para a família

Uma das frases mais repetidas no mundo corporativo diz que “não há idade para começar a empreender”. De fato, a expressão não é das mais criativas, mas é verdadeira: até por isso, há uma série de jovens no Brasil faturando alto desde cedo. Esse é o caso de adolescente Felipe Lima dos Santos Costa de 14 anos, que tirou do papel o sonho de ser confeiteiro. Morador de Parauapebas, sudeste do Pará, ele está entre a estatística de jovens com visão empreendedora no município.

Segundo Felipe, há um ano ele começou a fazer e vender pipocas gourmet, o objetivo era ajudar na renda da família com a venda da guloseima. Mas, foi pegando gosto e aumentava o desejo de trabalhar com doces. Foi aí que Felipe resolveu investir em um curso de confeitaria e hoje se tornou sua especialidade.

Com o tempo as encomendas se tornaram frequentes, o jovem confeiteiro chega a produzir por mês cerca de 10 bolos. Estudante do primeiro ano do ensino médio, ele divide as tarefas escolares com os negócios, segundo ele, para executar sua ideia foi preciso adquirir muito conhecimento. “ Comecei a buscar conhecimento, ver vídeos e executar as receitas”, Felipe.

O jovem afirma que foi durante a pandemia, que aumentou o interesse pela confeitaria, após fazer cursos e aperfeiçoar as técnicas, o jovem fez a primeira venda de bolo para um familiar e decidiu transformar o talento na cozinha em um negócio. “Comecei a praticar em casa, tirava fotos e postava nas redes sociais. Aí foi despertando o desejo das pessoas em pedirem”, diz.

Bolos são decorados no capricho e preços variam de acordo com tamanho e peso (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Os bolos decorados variam de tamanho e peso, alguns são produzidos com camadas e recheio. Os sabores são muitos, como brigadeiro cremoso, brigadeiro de limão-siciliano, creme de quatro leites e ganache meio amargo, e os valores começam a partir de R$ 65,00 reais o quilo “O pedido que mais sai é o de ninho com morango”, conta o jovem.

Todo o processo de confecção de um bolo, desde o preparo até a decoração, leva de seis a oito horas. Tudo é feito a partir dos desejos do cliente, mas o que o confeiteiro considera mais difícil é fazer a gestão de tempo. “São muitos pedidos e preciso redobrar a atenção para dar conta de tudo, inclusive dos estudos”, diz o garoto, que conta com a ajuda da família para confeccionar os produtos.

Felipe Santos, usa as redes sociais @felipe_santos_confeitaria para divulgar seu trabalho e assim conseguir atrair mais clientes. O adolescente é um exemplo de determinação e apesar de tão jovem, demostra que para realizar o sonho não existe idade.