Menino de 1 ano e idoso de 105 anos morrem de covid-19 no Pará

O boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) indica, nesta sexta-feira (21), que o Pará está com 14.212 óbitos e 508.274 casos de covid-19. "Confirmamos mais 217 novos casos e 13 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.247 casos e 21 óbitos ocorridos em dias anteriores", afirma o órgão. Entre as mortes subnotificadas, destacam-se a de um menino de um ano de idade, morto no dia 17 de outubro de 2020, e de um idoso de 105 anos, morto em 8 de novembro de 2019. As duas vítimas eram do município de Limoeiro do Ajuru.

Na sequência, a Sespa informa, também, que o Estado tem 434 casos em análise, 86.071 descartados e 474.068 pacientes recuperados. A taxa de letalidade é de 2.80%.

Também nesta tarde, a Sespa divulgou números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. O Pará continua com 100% de vagas para caso de paciente que requer UTI Neonatal, que conta com três leitos, todos desocupados. A disponibilidade atual de leitos no Estado é esta: clínicos - 806 ofertados, 412 disponíveis (ocupação de 48.88%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 5 disponíveis (ocupação de 28,57%); UTI Adulto - de 545 ofertados, 159 disponíveis (ocupação de 70,83%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 9 disponíveis (ocupação de 25,00%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 0,00%).

Atualização de casos de covid-19

. Total de casos confirmados: 508.274

. Total de óbitos: 14.212

. Em análise: 434

. Recuperados: 474.068

. Descartados: 86.071

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados - 21): 217

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados - 21): 13

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 21): 1.247

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 21): 21