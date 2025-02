Melhoria na qualidade e distribuição da merenda escolar potencializa ensino-aprendizado no Pará

Ferramenta importante dentro do processo pedagógico, a merenda escolar também colabora para o desenvolvimento e ensino-aprendizado dos estudantes. Na rede pública estadual, o Governo do Pará prioriza a qualidade da educação com investimentos que vão desde a primeira infância, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Entre os investimentos que reforçam essa realidade, está o compromisso com a merenda escolar, onde o Estado cresceu mais de 416% no repasse de recursos do Plano Estadual de Alimentação Escolar (Peae) para as prefeituras. A transferência considera um valor per capita que, antes, era de 0,36 centavos por estudante, e passou para R$ 1,50. Esse é o maior crescimento do repasse na história do Pará, superando inclusive o valor destinado pelo Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), atualmente fixado em R$ 0,50 para os ensinos Fundamental e Médio.

"Desde que assumimos a Seduc temos investido fortemente na merenda escolar, fundamental para o desenvolvimento pedagógico dos nossos estudantes, além de ser um dos principais agentes no combate à evasão escolar. Olhar para a merenda escolar é muito mais que a oferta de uma ou duas refeições, é priorizar nossos estudantes e apoiá-los na rotina escolar. Nós sabemos que muitos estudantes sequer têm o básico em suas casas, ele saber que pode contar com a escola muda completamente a relação que tem com os estudos. Ainda vamos avançar mais. Essa é uma clara prioridade do Governo do Pará", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

O avanço indiscutível na melhoria da oferta da merenda nas unidades escolares ocorre desde a escolha dos alimentos, até a entrega desses produtos às escolas, além de cursos de formação para merendeiras e demais servidores que manipulam os alimentos. De responsabilidade da Secretaria Adjunta de Logística (SAI), o comprometimento da Seduc com a qualidade da merenda escolar é nítido. O cardápio dos estudantes é elaborado por uma equipe de especialistas para atender às necessidades nutricionais. Além do açaí e do cupuaçu - frutas típicas da região -, polpas de frutas variadas, peixe, carne, frutas, achocolatado, leite, pão, legumes, feijão, arroz e macarrão são alguns dos itens que compõem o cardápio.

“A alimentação escolar é um elemento fundamental na educação e no bem-estar dos alunos. A melhoria da qualidade dos alimentos que são oferecidos nas escolas têm impactado diretamente na saúde e no desempenho escolar. E a Secretaria de Estado de Educação tem trabalhado para transformar esse aspecto, priorizando sempre a compra de alimentos frescos orgânicos vindos da agricultura familiar, priorizando a compra de alimentos que vão garantir a variedade e o equilíbrio nutricional das refeições. A gente tem feito melhorias na gestão tanto na distribuição dos alimentos, fazendo a organização da logística para que a merenda chegue de forma rápida e adequada nas unidades escolares, melhorando o armazenamento, o transporte, o preparo o que faz com que a gente consiga ter formações dos profissionais que são envolvidos, os manipuladores e merendeiras, capacitando esses servidores para atender a necessidade específica nutricional da manipulação dos alimentos”, frisou a secretária Adjunta de Logística (SAI) da Seduc, Sandra Kassumi.

Desde o segundo semestre de 2024, o Estado do Pará elevou ainda mais o cardápio escolar com a inclusão do açaí na merenda. A iniciativa segue fazendo sucesso entre a comunidade escolar. Segundo o secretário de Educação, a iniciativa representa um investimento em vários aspectos. “O açaí tem muito consumo aqui no Pará, nas escolas a aceitabilidade é de quase 100% e é uma felicidade muito grande para a gente, depois de muito tempo, ter de volta - nem sabemos o registro da última vez que se teve o açaí como merenda nas escolas -, e trazer outros alimentos regionais. Trazer o açaí é simbólico, mas trazer carne, verdura, tudo o que é de qualidade para a alimentação, é fundamental. A gente reorganizou toda a alimentação no Estado. Além disso, temos o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) que permite que a própria escola, se eventualmente tem um item que precisa enriquecer um pouco mais, que ainda não conseguiu chegar, a escola tem autorização para comprar, complementar esse item na merenda”, enfatizou Rossieli Soares.

Na Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), os estudantes compartilham ótimas experiências com a merenda escolar. A estudante da 3ª série do Ensino Médio de Tempo Integral, Nathaly Silva, conta que está muito satisfeita com a qualidade dos alimentos todos os dias. “Gosto bastante da merenda da escola. Por ser Tempo Integral, a gente tem lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Eu adoro porque sempre servem frutas para a gente, ou suco de frutas também. E na hora do almoço eu aproveito porque são sempre pratos muito bem servidos, temperados, sempre tem salada e sempre tem fruta de sobremesa. Eu acho muito bom. Vejo que todos os alimentos são de qualidade e nunca vi reclamação de ninguém”, comentou.

Para a diretora da Escola Estadual de Tempo Integral Oneide de Souza Tavares, na Cidade Nova, também em Ananindeua, a alimentação escolar melhorou muito e resulta em um ambiente escolar propício para o ensino em tempo integral. “A Escola de Tempo Integral desempenha um papel muito importante no desenvolvimento dos nossos alunos, então, nessa visão, não apenas educacional, mas também de uma alimentação adequada, eu vejo que a qualidade da merenda escolar e também do almoço dos nossos alunos está vindo de uma forma bem variada, o que garante que os estudantes tenham acesso a uma refeição nutritiva e de qualidade. Também ressalto a otimização da logística de distribuição da merenda escolar que deu e segue dando muito certo. Nós temos os formulários que nós preenchemos quando nós precisamos, necessitamos desses produtos. Nós sabemos que uma escola de tempo integral, em que os alunos passam muito tempo, exige uma oferta bem maior e mais equilibrada dessa alimentação. Hoje nós já temos o açaí, a farinha, que eles adoram, sucos variados, são produtos de qualidade que chegam à mesa dos nossos alunos”, afirmou Elizabete Evanovich.

Estudante da Escola Estadual Oneide de Souza Tavares desde o 6º ano do Ensino Fundamental,Camille Gavinho, que cursa a 3ª série do Ensino Médio, conta que notou a mudança positiva. “Vejo que melhorou bastante a alimentação escolar, o modo de preparo, a forma como é servida. Temos isca de carne, carne com legumes, frango, atum com macarrão e outras coisas. Eu acho que o que mais gosto é frango frito. De zero a dez, dou nota 10 para nossa merenda”, comentou.

A secretária adjunta de Logística da Seduc ainda reforça os impactos positivos da melhoria da merenda escolar. “Todas essas melhorias proporcionam, não só um ambiente escolar mais saudável, mas também colaboram para que os alunos se sintam mais motivados a frequentar a escola, tendo um conforto e satisfação maior. Com uma merenda de qualidade, os estudantes têm mais energia e disposição para aprender, o que impacta positivamente no desempenho social e acadêmico desse aluno”, concluiu Kassumi.