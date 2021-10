Medida anunciada por governador do Estado busca combater a pobreza menstrual

O Governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou, na manhã desta segunda-feira (11), que o governo estadual irá distribuir, gratuitamente, absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública. A distribuição do item de higiene feminina será de responsabilidade do ParáPaz, programa que já é atuante em projetos voltados para mulheres paraenses.

“O Estado tem compromisso em reduzir o desequilíbrio social e é nosso papel garantir a distribuição gratuita destes produtos”, afirmou Helder Barbalho em publicação feita nas redes sociais.

A iniciativa tem por objetivo combater a pobreza menstrual, situação que, segundo a Unicef, é vivenciada por meninas e mulheres devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura adequada e conhecimento para que tenha plena capacidade de cuidar da sua menstruação. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam que, no Brasil, 25% das meninas entre 12 e 19 anos deixaram de ir à aula alguma vez por não ter absorventes, recorrendo muitas vezes a pedaços de pano, jornais, miolos de pão, dentre outros.

Em Belém, a Cruz Vermelha do Pará (CVPA), por meio do Departamento Estadual de Juventude e do Departamento de Logística, também desenvolve ações em diversos bairros para combater a pobreza menstrual. “Antes do Círio nós estávamos desenvolvendo um projeto de distribuição de absorventes e realização de palestras porque ainda existe muito tabu sobre a menstruação. A gente observa que isso está muito relacionado a precariedade que essas mulheres vivem”, contou Thatyana Rocha, coordenadora do Departamento Estadual de Juventude.

Para a coordenadora, a nova medida é positiva e trará dignidade a milhares de mulheres. “A realidade da pobreza menstrual é muito grande, para muitas pessoas parece algo simples, mas para as mulheres que convivem com ela é algo fora do normal. Eu acredito que essa iniciativa vai gerar impactos positivos na vida dessas mulheres”, pontuou.

Em nota, a Fundação ParáPaz informou que a distribuição de absorventes íntimos a mulheres em situação de vulnerabilidade social, ocorrerá por meio do “Entre Elas”, projeto que já integra as ações de cidadania itinerantes executadas pelo governo do Estado.