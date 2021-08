Marituba inicia vacinação para adolescentes com comorbidades

Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos portadores de alguma comorbidade começaram a ser vacinados nesta terça-feira (24), no município de Marituba. A imunização para este grupo segue até sexta-feira (27).

Para Francisco Carlos de Assis, pai de Breno de Luca de Assis, de 13 anos, o momento foi de felicidade e esperança. “É uma grande alegria, apesar de estarmos vivendo essa situação. Se as coisas estão melhorando, é por causa da vacina. Sem dúvida é um grande avanço para todos nós”, afirma.

O estudante Eduardo Duarte, de 17 anos, portador de uma comorbidade, também aproveitou o primeiro dia de vacinação para garantir sua 1ª dose. A mãe do adolescente, Dulcilene Duarte, acompanhou o filho até o posto e comemorou a aplicação do imunizante.

“A gente esperou muito esse momento, não só eu como todas as outras mães de crianças com necessidades especiais. Então, pra gente é um momento muito importante”, destaca.

Para receber a aplicação do imunizante, a pessoa que faz parte do grupo vacinal precisa estar acompanhada de um responsável e deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e ainda um laudo médico ou prescrição médica (receita), em um dos cinco postos destinados para receber este público: em cinco pontos: USF União; USF Gilson Ruffino Gonçalves; USF Nossa Senhora da Paz; USF Haifa Gabriel; e USF Nova Marituba, das 8h às 16h. E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Fazem parte da lista de comorbidades as seguintes doenças: Doença Renal Crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down, imunodeprimidos, diabetes, hipertensão, anemia Falciforme, arritmias cardíacas, cardiopatia, cor-pulmonale, doença cerebrovascular, dispositivos cardíacos implantados, doenças reumáticas imunomediadas, doenças da aorta, dos grandes vasos, fístulas arteriovenosas, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, pericardiopatias, pneumopatica crônica grave, próteses valvulares, síndromes coronárias e valvopatias.